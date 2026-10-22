Andar en bicicleta es una actividad física que puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular, fortalecer los músculos, favorecer el control del peso y reducir el estrés.

El artículo titulado como Dale una Vuelta, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), señaló que estos beneficios comienzan a notarse desde los primeros 20 minutos de ejercicio.

Para aprovechar sus efectos, la publicación recomienda incorporar la bicicleta a la rutina semanal y mantener una práctica regular , adaptada a la condición física de cada persona.

Cuánto tiempo hay que andar en bicicleta para obtener beneficios

El estudio Dale una Vuelta señala que lo ideal es encontrar al menos tres momentos por semana para pedalear entre 45 y 60 minutos. La duración y la frecuencia permiten sostener el ejercicio y aprovechar sus efectos sobre el organismo.

La publicación también destaca la importancia de no sobrepasar los límites personales ya que, aunque permanecer más tiempo sobre la bicicleta puede aportar beneficios, la intensidad debe adecuarse a las posibilidades de cada persona para evitar el agotamiento excesivo.

Personas en bicicleta en un parque.

Para quienes buscan perder peso, el ciclismo puede formar parte de una estrategia que combine actividad física regular y hábitos alimentarios adecuados.

El resultado depende de distintos factores, como la intensidad del ejercicio, su frecuencia y el balance entre las calorías consumidas y las gastadas. Por eso, pedalear ayuda a incrementar el gasto energético, pero no garantiza por sí solo una pérdida de peso determinada .

Cómo ayuda la bicicleta a mejorar la salud cardiovascular

Pedalear de manera regular favorece el funcionamiento del corazón y la circulación sanguínea. Según el material de la UNC, esta actividad contribuye a mejorar la eficiencia del trabajo cardíaco y puede ayudar a reducir la presión arterial.

El ciclismo también se vincula con cambios favorables en los niveles de colesterol: puede contribuir a disminuir el LDL, conocido como colesterol malo, y aumentar el HDL, o colesterol bueno. Estos efectos ayudan a cuidar la salud de los vasos sanguíneos y a reducir factores de riesgo cardiovascular .

Para mejorar el rendimiento, el estudio propone alternar períodos de pedaleo suave con intervalos de mayor intensidad. Sin embargo, este tipo de entrenamiento debe ajustarse a la capacidad física de cada persona, especialmente si recién comienza a ejercitarse o tiene alguna condición de salud.

Por qué andar en bicicleta ayuda a reducir el estrés

Además de los beneficios físicos, andar en bicicleta puede favorecer el bienestar emocional. La actividad física estimula la liberación de endorfinas, sustancias relacionadas con la sensación de bienestar, y puede ayudar a aliviar el estrés y mejorar el estado de ánimo.

El estudio Dale una Vuelta también destaca que la bicicleta ofrece una alternativa de bajo impacto frente a actividades como correr, ya que gran parte del peso corporal se apoya sobre el asiento y disminuye la carga sobre las rodillas.

También intervienen músculos de la espalda, aunque es conveniente complementar el pedaleo con ejercicios de fortalecimiento abdominal y mantener una postura adecuada.

Cuáles son los beneficios, según el tiempo que se haga de bicicleta

El estudio publicado por la Universidad Nacional de Córdoba explicó que existen diferentes beneficios para el organismo. Además, detallaron que a cuánto más tiempo se haga este ejercicio, mayores serán los aspectos que podrían mejorar en la salud.