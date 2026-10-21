El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes en el Boletín Oficial un régimen de retiro voluntario para todo el personal de planta permanente y los contratados por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional (APN) centralizada. Además, dispuso que los cargos de quienes adhieran serán suprimidos.

La medida quedó plasmada en el Decreto 1203/2026, que lleva las firmas de Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

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