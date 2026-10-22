El ajuste del gasto público que impulsa Javier Milei desde diciembre de 2023 volvió a colocar a los trabajadores estatales en el centro de la discusión sindical. La reducción de la planta de empleados, los retiros voluntarios y el deterioro del poder adquisitivo alimentan un conflicto que no se limita a la relación entre el Gobierno y los gremios: también profundiza las diferencias entre las dos principales organizaciones que representan a los empleados públicos nacionales, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

En ese escenario, la discusión salarial volvió a exponer dos estrategias diferentes. Mientras UPCN, conducida por Andrés Rodríguez, defiende la continuidad de las negociaciones con el Gobierno, ATE, encabezada por Rodolfo Aguiar, cuestiona los acuerdos que considera insuficientes y reclama una mayor confrontación con la administración libertaria.

UPCN respondió a Aguiar: “Todos sabemos que mentís”

El último capítulo comenzó con las declaraciones de Aguiar en una entrevista con A24. El secretario general de ATE apuntó contra Rodríguez por haber firmado los acuerdos salariales que ofreció el Gobierno de Milei.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE

“Milei destruyó el 50% del poder adquisitivo del salario del sector público, pero no lo hizo solo, no impuso por decreto esas paritarias a la baja, hay otro sindicato que lo firmó, que es UPCN, Andrés Rodríguez, no hay que andar con indirectas”, afirmó el dirigente.

La respuesta llegó a través de un comunicado de UPCN titulado “Aguiar firma todas las paritarias: siempre”. El sindicato rechazó las declaraciones del titular de ATE y lo acusó de mantener una posición contradictoria entre sus cuestionamientos públicos y su participación en otras negociaciones salariales.

“El accionar de quienes nos atacan está marcado por una evidente contradicción”, sostuvo UPCN. Según el comunicado, ATE firmó las mismas actas paritarias que UPCN en organismos nacionales como ANSES y ACUMAR, además de convalidar acuerdos salariales en la provincia de Río Negro.

“Por eso, Aguiar, todos sabemos que mentís y les mentís a los trabajadores”, afirmó UPCN.

Andres Rodriguez, líder de UPCN

El comunicado también defendió la estrategia de la organización que conduce Rodríguez. UPCN sostuvo que continuará trabajando para “defender el salario, preservando los puestos de trabajo, tutelando la carrera administrativa y acompañando a cada trabajador y trabajadora frente a las decisiones del Gobierno nacional”.

La disputa por los resultados de las paritarias

La discusión tiene como telón de fondo el último acuerdo salarial de la Administración Pública Nacional. El entendimiento estableció aumentos acumulativos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija de $80.000 que se abonará en diciembre.

UPCN aceptó la propuesta del Gobierno, mientras que ATE la rechazó por considerar que los incrementos no alcanzan para recuperar el poder adquisitivo perdido.

Un conflicto que se remonta a los orígenes del sindicalismo estatal

La rivalidad entre UPCN y ATE es anterior a sus actuales secretarios generales. Para entenderla, hay que remontarse a la primera mitad del siglo XX, cuando comenzaron a consolidarse distintas formas de organización de los trabajadores del Estado.

ATE nació el 15 de enero de 1925, cuando un grupo de trabajadores de la Dirección Nacional de Navegación y Puertos se reunió en el Teatro Verdi, en el barrio porteño de La Boca, para fundar una organización que defendiera sus intereses. Entre sus integrantes había herreros, carpinteros, mecánicos, electricistas, albañiles, marineros y trabajadores de las dragas.

UPCN, en cambio, se constituyó como organización sindical en 1948. Sus antecedentes se remontan a la Liga Argentina de Empleados Públicos y a la Confederación del Personal Civil de la Nación, entidades que habían desarrollado actividades mutuales, culturales y deportivas.

La confrontación abierta entre ambas organizaciones se profundizó varias décadas después. Un trabajo sobre la relación entre los dos sindicatos señala que el conflicto general escaló con la llegada de Carlos Menem al Gobierno, en 1989, y con la ruptura de ATE con la CGT en 1992. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, en cambio, habían actuado conjuntamente en distintos reclamos.

CGT y FreSU: dos caminos frente a Milei

La diferencia también se expresa hoy en el mapa sindical. UPCN permanece dentro de la CGT, mientras que ATE participa del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un espacio que reúne a organizaciones como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y Aceiteros, entre otros gremios.

El FreSU busca articular una respuesta más confrontativa frente a las políticas del Gobierno y cuestiona la estrategia de la conducción de la CGT.

La motosierra también avanza sobre el empleo público

La disputa salarial se desarrolla mientras el Gobierno profundiza la reducción de la estructura estatal. Según los datos del INDEC, la dotación de la Administración Pública Nacional y de las empresas y sociedades del Estado pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026. La diferencia representa una reducción de 72.440 puestos en ese período.

A ese proceso se sumó la oficialización de un régimen de retiro voluntario para el personal de planta permanente y los contratados por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada. El Decreto 1203/2026 estableció que los cargos de quienes se acojan al régimen serán suprimidos, en línea con la política oficial de reducir la dotación estatal.