El SMN emitió alertas por fuertes tormentas en 10 provincias para este jueves 22 de octubre, con posibilidad de granizo, intensas ráfagas de viento y actividad eléctrica. Fuente: Shutterstock

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por tormentas fuertes, ráfagas de viento de hasta 90 km/h, actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintas regiones del país.

Las condiciones previstas para este jueves 22 de octubre podrían provocar daños e interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Cuáles son las 10 provincias afectadas por la alerta naranja del SMN

El pronóstico anticipa una jornada de inestabilidad en distintas regiones de la Argentina.

Las provincias que se deben consultar en el mapa de alertas para este jueves 22 de octubre son:

Río Negro

Neuquén

San Luis

Córdoba

Santa Fe

Buenos Aires

Corrientes

Entre Ríos

Chaco

La Pampa

Qué significa la alerta naranja por tormentas del SMN

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas en 10 provincias. Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional clasifica sus advertencias en cuatro niveles: verde, amarillo, naranja y rojo. Cada uno representa un grado diferente de riesgo asociado a las condiciones previstas.

La alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. En el caso de las tormentas, esto implica la posibilidad de episodios intensos que requieran tomar precauciones adicionales.

Entre las condiciones previstas se encuentran: posibles ráfagas de viento de hasta 90 km/h, precipitaciones acumuladas de entre 20 y 70 mm y granizo ocasional.

El organismo actualiza las advertencias de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas, por eso es importante chequear en tiempo real. Para conocer el estado vigente, se puede consultar el mapa oficial de alertas del SMN.

Qué recomendaciones seguir ante las fuertes tormentas

Ante la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica, el SMN recomienda adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos durante los episodios más fuertes.

Entre las principales precauciones se encuentran: