Argentina cuenta con lugares sorprendentes, algunos reconocidos mundialmente y otros menos conocidos. En San Juan, se encuentra el Parque Nacional El Leoncito, un área protegida que se destaca por su historia y su importancia astronómica.

El parque tiene una superficie de 89.706 hectáreas, según los datos oficiales de la Administración de Parques Nacionales. Aunque a primera vista puede parecer un desierto, alberga una sorprendente variedad de paisajes, desde llanos entre sierras y planicies puneñas hasta filos montañosos y pequeños oasis en altura.

Pero sus atractivos no terminan en los paisajes y los cielos despejados. El Leoncito también conserva vestigios de las comunidades que habitaron la zona y de las actividades que marcaron su pasado, un legado que permite conocer otra faceta de este rincón sanjuanino.

La historia del Parque Nacional El Leoncito

Además de su riqueza natural y astronómica, el Parque Nacional El Leoncito conserva huellas de miles de años de historia. Su patrimonio cultural reúne bienes materiales, conocimientos y prácticas vinculados con las distintas formas de ocupación y uso del territorio.

Las primeras manifestaciones se remontan a entre 8.000 y 8.500 años atrás. Entre ellas se encuentran grabados rupestres ubicados al norte del arroyo El Leoncito, con representaciones de animales como suris, guanacos, perros y gatos, además de motivos abstractos. También se identificaron manifestaciones en la naciente del arroyo y en el cordón de las Cabeceras.

Con el paso del tiempo, la zona recibió la influencia del Imperio inca y fue habitada por grupos indígenas, entre ellos los huarpes. Las investigaciones arqueológicas permitieron hallar fragmentos de cerámica, herramientas de piedra, como lascas y raspadores, y un sitio ceremonial de altura asociado con ese período.

Parque Nacional El Leoncito. Argentina.gob.ar

La Estancia El Leoncito: la histórica propiedad de San Juan que llegó a tener 80.000 hectáreas

Durante los siglos XIX y XX, la Estancia El Leoncito fue un importante establecimiento agrícola-ganadero de Calingasta, San Juan. Formaba parte de un conjunto de estancias ubicadas en la cordillera de los Andes y en la zona limítrofe con Chile, que funcionaban como puntos de intercambio de mercaderías entre ambos lados de la cordillera.

En la década de 1930, la propiedad llegó a tener casi 80.000 hectáreas y atravesó una etapa de intensa actividad productiva. Sus tierras se utilizaban para la cría de ganado y el cultivo de hortalizas, mientras que entre sus producciones también se encontraban alimentos como quesos y dulces.

En la actualidad, algunas de las construcciones que pertenecieron a la estancia se conservan como patrimonio cultural, ya que dan cuenta de la ocupación histórica del territorio y de la relación entre las comunidades y su entorno.

Parque Nacional El Leoncito. Argentina.gob.ar

Muchos de los habitantes de las zonas vecinas, especialmente de Barreal, trabajaron y vivieron en la estancia antes de la creación del parque nacional. Por eso, los conocimientos, las historias y las prácticas vinculadas con ese espacio también forman parte de la memoria cultural de la población.

Otro vestigio destacado es el tramo que se conserva de la antigua línea telegráfica que conectaba San Juan con Calingasta. Sus postes recuerdan una época en la que el telégrafo era el principal medio de comunicación entre ambas localidades, hasta principios del siglo XX.

A este legado histórico se suma la importancia científica del parque, que alberga dos observatorios astronómicos de relevancia internacional. Sus cielos, con más de 300 noches despejadas al año, ofrecen condiciones excepcionales para la observación del universo y el desarrollo de investigaciones astronómicas.

Parque Nacional El Leoncito. Argentina.gob.ar

Qué hacer en el Parque Nacional El Leoncito

Una de las principales actividades para hacer en el Parque Nacional El Leoncito es recorrer sus senderos y miradores. Entre las opciones se encuentra la caminata hasta la Cascada El Rincón, un circuito corto y de baja dificultad que permite contemplar el salto de agua. También se puede recorrer el sendero Paisajes de Agua, que atraviesa sectores cercanos al arroyo El Leoncito.

Para quienes buscan una experiencia más exigente, el trekking al Cerro El Leoncito propone un recorrido de 8 kilómetros entre ida y vuelta, con una duración aproximada de tres horas y una dificultad media a alta. Otra alternativa es visitar los miradores del Manzanar y del Cesco, desde donde se obtienen vistas panorámicas de la cordillera y del área protegida.

El astroturismo es otro de los grandes atractivos del parque. Allí funcionan dos centros astronómicos abiertos a los visitantes: el Observatorio Carlos U. Cesco y el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO). Ambos ofrecen visitas diurnas y nocturnas, estas últimas con reserva previa, para conocer sus instalaciones y observar el cielo mediante telescopios.

Además, el área protegida permite realizar avistaje de aves, con más de 90 especies registradas, y disfrutar de jornadas al aire libre en el área recreativa El Jarrillar, que cuenta con espacios para acampar y hacer comidas campestres.

Antes de viajar, se recomienda consultar los horarios, las condiciones de acceso y los requisitos de reserva de cada actividad en el sitio oficial de Parques Nacionales.