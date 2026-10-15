En 1643 se construyó una histórica estancia de Córdoba, hoy es Patrimonio de la Humanidad y permite conocer el pasado.

Desde paisajes de gran belleza natural hasta sitios cargados de historia, Córdoba guarda lugares que parecen detenidos en el tiempo. A pocos kilómetros de la capital provincial, hay una parada imperdible para descubrir parte del legado jesuita y conocer una de las construcciones más emblemáticas de la época colonial.

A solo 38 kilómetros de la ciudad de Córdoba, la Estancia Jesuítica de Alta Gracia invita a recorrer sus siglos de historia. Construida en el año 1643, forma parte del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Estancia Jesuítica de Alta Gracia: qué se puede visitar y cuál es su historia

La Estancia Jesuítica de Alta Gracia es uno de los sitios históricos más importantes de Córdoba. Ubicada en la ciudad homónima, fue declarada Monumento Histórico Nacional y Patrimonio Mundial por la UNESCO y conserva construcciones y espacios que permiten conocer cómo era la vida en este establecimiento durante los siglos XVII y XVIII.

Uno de los principales atractivos del conjunto es su iglesia, que se distingue por su fachada sin torres. Su arquitectura presenta curvas interrumpidas y pilastras de influencia barroco-italiana tardía. También sobresalen su planta ligeramente curvada, una cúpula sin tambor y una espadaña de piedra ubicada en la parte posterior.

Estancia Jesuítica de Alta Gracia. Cordoba Turismo.

En la actualidad, la iglesia continúa en funcionamiento como parroquia de la localidad y forma parte del circuito turístico patrimonial de Alta Gracia.

Junto a ella se encuentra una residencia construida en forma de ele, donde funciona desde 1977 el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers. El museo resguarda una colección de objetos de los siglos XVII, XVIII y XIX, además de organizar exposiciones temporarias y actividades culturales, como conciertos, conferencias y cursos.

Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia: visitas guiadas y actividades

El recorrido por el museo permite conocer distintos espacios de la antigua estancia. Entre los puntos destacados se encuentran el patio principal, con una elegante escalinata central, el patio de trabajo, el obraje, el tajamar, las ruinas del molino y el antiguo horno, ubicado en el primer paredón del sistema de acequias.

Aunque el conjunto conserva parte de sus construcciones históricas, otros sectores de la estancia, como las rancherías, los corrales y las áreas destinadas a quintas y chacras, ya no forman parte del predio original, debido al crecimiento urbano de la ciudad de Alta Gracia.

Estancia Jesuítica de Alta Gracia. Cordoba Turismo.

Además, es posible participar de visitas guiadas por el museo. Sus salas ambientadas reconstruyen aspectos de la vida de quienes habitaron la estancia, entre ellos los jesuitas, los trabajadores africanos esclavizados, las mujeres y el virrey Liniers.

Dónde queda la Estancia Jesuítica de Alta Gracia

La Estancia Jesuítica de Alta Gracia está ubicada en la ciudad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba, a unos 36 kilómetros al sudoeste de la capital provincial. Se encuentra en el centro de la localidad, sobre la avenida Padre Viera 41, frente a la plaza principal.

Camino de las Estancias Jesuíticas: un recorrido histórico por Córdoba

La Estancia Jesuítica de Alta Gracia forma parte del Camino de las Estancias Jesuíticas, un itinerario turístico y cultural que permite conocer el valor patrimonial de estos establecimientos históricos.

El recorrido reúne lugares vinculados con la historia de Córdoba y propone descubrir, además de sus construcciones, los paisajes, las tradiciones y las costumbres que forman parte de la identidad de la provincia.