En esta noticia Cómo fue la operación del papa León XIV

El mundo sigue con atención la evolución de la salud del papa León XIV, especialmente en Argentina, donde se espera su visita oficial en noviembre. Tras la operación a la que fue sometido este martes para extirparle un nódulo de un pulmón y la posterior confirmación de que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, el Vaticano difundió un nuevo parte médico.

En un breve comunicado emitido este miércoles, la Santa Sede informó que el pontífice pasó “una noche tranquila”, brindando calma a los millones de fieles que esperan que el papa continúe recuperándose.

En ese sentido, el Vaticano detalló en el nuevo parte médico: “La primera noche del papa León XIV en el Hospital Gemelli de Roma transcurrió con calma. Se espera más información más adelante en el día”.

Cómo fue la operación del papa León XIV

La intervención se realizó este martes y, según el primer parte difundido por la Santa Sede, se llevó a cabo “sin complicaciones” y concluyó con éxito. La operación duró alrededor de 90 minutos y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, mediante una técnica de cirugía torácica videoasistida.

El procedimiento tuvo como objetivo retirar por completo la zona afectada. Durante la intervención, un examen histológico in situ confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como habían anticipado los estudios realizados antes de la operación.

El papa León XIV entró caminando al hospital antes de ser operado. Foto: Reuters.

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, responsables de la intervención, explicaron que León XIV permaneció unas tres horas en el quirófano, entre la cirugía y el período de observación. Tras despertarse sin inconvenientes, fue trasladado nuevamente a su habitación en la décima planta del hospital.

El diagnóstico de adenocarcinoma se dio durante la propia intervención mediante el análisis del tejido extraído. Se trata de un tipo de cáncer de pulmón que se origina en células glandulares y que, en este caso, llevó a los especialistas a realizar una resección del lóbulo inferior derecho.