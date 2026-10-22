Con varios meses de mercado cambiario en calma y con el dólar sin sobresaltos , se suman los cuestionamientos de muchos analistas que consideran que eso afecta negativamente a sectores productivos, ya que la divisa estadounidense “está barata”.

Sobre esto, Darío Epstein, economista y director de Research for Traders, identificado por su cercanía a Javier Milei, lanzó una advertencia en diálogo con Pulso Financiero por El Cronista Stream. Allí argumentó que, si se eleva el tipo de cambio, la consecuencia directa es la suba de la inflación. “Si dan una solución para evitar eso, lo escuchamos”, sostuvo.

Además, se refirió a las tensiones que aparecen a nivel político debido a las puertas del año electoral y un posible cambio de gobierno. “No hay que dejar de pensar que se está viendo que la elección puede ser peleada el año que viene”, aclaró en referencia a la cautela de muchos inversores.

Qué dijo Epstein sobre el “atraso cambiario”

“Escucho a los que quieren liberar el precio del dólar, pero el problema que tenemos es que si liberás el dólar, si lo subís $ 300, en la Argentina, ¿qué pasa? Sube la inflación”, sostuvo. En esa línea, consideró que, si aquellos analistas que aseguran que hay que “mejorar el tipo de cambio a través de una devaluación o un aumento nominal”, aportan una “solución para que eso no pase a la inflación” y que no haya “gente más pobre dentro de tres meses, lo escuchamos”.

En la misma línea, al ser consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno finalmente elimine las restricciones para la compra de divisas , mencionó que hay cuestiones que deben considerar. “Yo estoy a favor de liberar, lo que no tengo es la botonera y cuál es el riesgo”, dijo Epstein.

“Entonces, si vos tenés en cuenta que el Banco Central compró este año, hasta ahora u$s 16.000 millones y la gente está comprando u$s 2000 millones por mes, ya compraste u$s 32.000 millones y el dólar sigue en $ 1500, tenés limitantes por todos lados”, expresó.

El riesgo electoral

En esa línea, se refirió a la tensión que suma la cercanía de las elecciones presidenciales. “Yo creo que cuando vean que no hay riesgos ciertos de que volvamos al pasado , van a ir liberando”, consideró Epstein. “No hay que dejar de pensar que se está viendo que la elección puede ser peleada el año que viene, y eso porque la actividad económica está creciendo más lento de lo proyectado y eso se siente en la calle”, agregó.

“Cuando vos tenés dos partidos en pugna, si la propuesta alternativa es ‘expropiar todo’, no hay propuesta. Entonces necesitan que al país le vaya mal, que a (Javier) Milei le vaya mal”, señaló. “Por eso mi preocupación es que salgan a hacer daño. Si no hay una propuesta, lo único que les queda es destruir al oficialismo”, dijo el economista.

La inversión que podría hacerse en la Argentina de la mano de la IA

Epstein se refirió, por otro lado, a las posibilidades de inversión que miran desde el exterior en el país e hizo una mención particular.

“Pónganle fichas a los data centers locales. Hay cinco emprendimientos mundiales de empresas top que me dicen que hay locaciones en Argentina en donde se podrían invertir u$s 15, u$s 20, u$s 30 mil millones”, sostuvo.