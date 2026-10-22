Ley de Tránsito: cuál es el equipamiento de seguridad que sí o sí debe llevar el conductor de un vehículo y evitar multas.

La Ley de Tránsito regula el uso de la vía pública en Argentina y establece normas para la seguridad vial de los conductores de vehículos terrestres, acompañantes, peatones y animales.

En este sentido, la ley obliga a los conductores de los vehículos a llevar el equipamiento de seguridad obligatorio para circular por las calles y rutas argentinas.

Cuál es el equipamiento de seguridad que sí o sí debe llevar el conductor de un vehículo y evitar multas

El artículo 40 de la Ley de Tránsito describe cuáles son todos los elementos para circular con automotor y son indispensables:

Que posea matafuego y balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas.

Que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento. Estos se dividen en activos, que ayudan a evitar el accidente, y pasivos, que reducen el daño si ocurre. Entre ellos, luces reglamentarias, espejos retrovisores, cinturones de seguridad, paragolpes, etc.

Ley de Tránsito: cuál es el equipamiento de seguridad que sí o sí debe llevar el conductor de un vehículo y evitar multas.

El matafuego, las balizas portátiles y los sistemas de seguridad original son vitales para la circulación en un vehículo y no tenerlos corresponde a una infracción. En este sentido, las multas las determina cada jurisdicción y, según el artículo 84, el valor de la multa se determina en unidades fijas denominadas UF.

Estos valores se actualizan con el tiempo y “cada una equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial”. Esto quiere decir que el monto de la multa lo determinarán las cantidades de UF y se abonará el equivalente en dinero.

Cuáles son los otros requisitos indispensables para conducir

Otros requisitos para circular que establece el artículo 40, pero no involucra a los acompañantes, son:

Que el vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques, tenga colocadas las placas de identificación de dominio , con las características y en los lugares que establece la reglamentación. Las mismas deben ser legibles de tipos normalizados y sin aditamentos. Esto quiere decir que deben poseer chapa de patente.

Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia correspondiente .

Que porte la cédula de identificación del mismo.

Que lleve el comprobante de seguro en vigencia.

Que, tratándose de un vehículo del servicio de transporte o maquinaria especial, cumpla las condiciones requeridas para cada tipo de vehículo y su conductor porte la documentación especial prevista solo en la presente ley.

Que el vehículo y lo que transporta tengan las dimensiones, peso y potencia adecuados a la vía transitada y a las restricciones establecidas por la autoridad competente para determinados sectores del camino..

Que, tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados, y si la misma no tiene parabrisas, su conductor use anteojos.

En conclusión, contar con todos los elementos de seguridad para conducir es importante para cumplir con la Ley de Tránsito, contribuir a la seguridad vial del país y, sobre todo, proteger a los que van a bordo del vehículo.