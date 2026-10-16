Este tipo de señal suele confundirse con el cartel de “Contramano”. (Foto: Gemini)

Las señales de tránsito cumplen con distintas funciones: algunas advierten sobre peligros, otras orientan a los conductores e incluso existen aquellas que establecen obligaciones específicas al circular. Entre estos últimos, se destaca un cartel que puede llamar la atención por su diseño particular y que, en ocasiones, suele confundirse con el de “Contramano”.

Aunque no tiene palabras ni símbolos de vehículos, su mensaje es directo y está contemplado como parte de la categoría de señales reglamentarias o prescriptivas.

¿Qué significa la señal de tránsito R.25 y qué debe hacer el conductor al verla?

La señal R.25, formada por un círculo blanco con un borde rojo y un rectángulo negro horizontal en el centro, significa la existencia de un “Puesto de control”. De acuerdo al sistema de señalización vial uniforme, la presencia de este cartel obliga a los conductores a detener la marcha.

De acuerdo al sistema de señalización vial uniforme, la presencia de este cartel obliga a los conductores a detener la marcha. (Foto: ChatGPT) ChatGPT | Audiencias

La normativa contempla su utilización en distintos puntos de fiscalización, entre ellos:

Controles policiales.

Puestos aduaneros.

Controles fitosanitarios.

Peajes donde sea obligatorio detenerse.

El cartel también puede incluir una leyenda aclaratoria para especificar qué tipo de control se realiza, según lo establece el Anexo L del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

¿En qué categorías se dividen las señales de tránsito?

Las señales de tránsito se dividen en distintas categorías, en función de lo que indiquen, establezcan, orienten o adviertan. Los principales tipos son:

Reglamentarias o prescriptivas : establecen prohibiciones, restricciones, prioridades y obligaciones, como la señal R . 25 .

Preventivas : advierten sobre peligros o condiciones particulares del camino

Informativas : orientan sobre destinos, distancias, lugares y servicios

Transitorias: señalan situaciones temporales vinculadas con obras, desvíos y modificaciones en la circulación.

Otras señales: ¿qué significa la señal R.24 y qué se debe hacer en caso de cruzarse con ella?

En la lista de señales reglamentarias o prescriptivas, se destaca también la R.24, denominada “Peatones por la izquierda”. Este cartel indica que los transeúntes deben circular obligatoriamente por el lado izquierdo de aquellos tramos señalizados.

La funcionalidad de esta señal está relacionada con ordenar el desplazamiento de las personas a pie en sectores concretos de la vía pública. En este aspecto, la normativa establece que el cartel debe colocarse al comienzo de los tramos, donde se determina esta obligación. También contempla que se repita su colocación si el recorrido es extenso.

En caso de que los peatones se encuentren con esta señal, deberán ubicarse obligatoriamente por el lado izquierdo del tramo indicado. Cabe destacar que no se trata de una sugerencia, sino de una indicación reglamentaria cuyo cumplimiento es obligatorio para los peatones.