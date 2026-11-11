Un hombre abraza y consuela a una muer durante un velorio.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece dos modalidades para realizar una sucesión testamentaria en Argentina.

Se trata del testamento ológrafo y el testamento por acto público, dos instrumentos que permiten expresar la última voluntad de una persona y determinar cómo se distribuirán sus bienes después de su fallecimiento, siempre dentro de los límites que establece la ley para proteger a los herederos legítimos.

¿Qué tipos de testamento existen en Argentina?

Las sucesiones testamentarias se producen cuando una persona deja establecido mediante un testamento cómo desea distribuir sus bienes una vez que fallezca.

Una persona confecciona y firma su testamento.

El Código Civil y Comercial contempla dos alternativas, que se diferencian principalmente por la forma en que se confeccionan y las formalidades necesarias para que tengan validez legal.

Los tipos de testamento permitidos son:

Testamento ológrafo : es redactado íntegramente de puño y letra por el testador. Debe incluir su fecha y firma, pero no requiere la intervención de un escribano ni de testigos.

Testamento por acto público: se realiza mediante escritura pública ante un escribano y con la presencia de dos testigos hábiles. El documento queda incorporado al protocolo notarial.

Ambas modalidades permiten expresar disposiciones sobre el destino de los bienes, designar herederos o legatarios y establecer cómo se distribuirá la parte de la herencia disponible.

Testamento ológrafo: cuáles son los requisitos para que sea válido

El testamento ológrafo se caracteriza por ser una declaración de última voluntad escrita completamente a mano por el propio testador. Según el artículo 2477 del Código Civil y Comercial, para que tenga validez debe cumplir tres condiciones fundamentales.

Estar íntegramente escrito de puño y letra por el testador.

Contener la fecha de su confección.

Incluir la firma del testador después de las disposiciones testamentarias.

La falta de alguna de estas formalidades puede provocar la invalidez del documento, salvo las excepciones previstas por la propia normativa. Además, después del fallecimiento, el testamento debe presentarse ante la Justicia para comprobar la autenticidad de la escritura y la firma, y posteriormente realizar la división.

Testamento por acto público: cómo se realiza ante un escribano

El testamento por acto público está regulado por los artículos 2479 a 2481 del Código Civil y Comercial. A diferencia del ológrafo, requiere obligatoriamente la intervención de un escribano público y dos testigos hábiles, cuyos nombres y domicilios deben quedar registrados en la escritura.

El procedimiento comienza cuando el testador comunica sus disposiciones de última voluntad, que pueden ser entregadas por escrito o expresadas verbalmente para que el escribano las redacte. Una vez finalizado el documento, debe ser leído en presencia de todos los participantes y firmado por el testador, los testigos y el escribano.

Una de sus principales ventajas es que queda incorporado al protocolo notarial, lo que brinda mayor seguridad jurídica y reduce las posibilidades de cuestionamientos sobre su autenticidad y cumplimiento de las formalidades legales.

Cómo se reparte la herencia según el Código Civil y Comercial

Aunque una persona puede establecer mediante un testamento, sea ológrafo o por acto público, quiénes recibirán sus bienes, la legislación argentina protege a determinados familiares mediante la figura de la porción legítima.

Por este motivo, no es posible disponer libremente de la totalidad de la herencia cuando existen herederos forzosos.

El Código Civil y Comercial establece los siguientes porcentajes:

Descendientes (hijos y demás): tienen una porción legítima de dos tercios de la herencia. El testador puede disponer libremente del tercio restante.

Ascendientes (padres y demás): tienen una porción legítima de la mitad de la herencia.

Cónyuge: también tiene una porción legítima equivalente a la mitad de la herencia.

Estas reglas se aplican independientemente de si el testamento fue realizado de manera ológrafa o por acto público. En ambos casos, las disposiciones deben respetar las porciones protegidas por la ley, por lo que solamente se puede distribuir libremente la parte disponible del patrimonio.