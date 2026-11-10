Dos testamentos y el Código Civil y Comercial de la Nación.

Cuando una persona fallece y deja más de un testamento, el Código Civil y Comercial de la Nación establece qué documento debe tenerse en cuenta para distribuir sus bienes.

La normativa contempla una regla específica para resolver estos casos y determinar si las últimas voluntades reemplazan por completo las anteriores o si algunas disposiciones pueden conservarse.

El punto central está contemplado en el artículo 2513 del Código Civil y Comercial, dentro del capítulo dedicado a la revocación y caducidad de las disposiciones testamentarias. Allí se establece qué ocurre cuando el causante otorgó un nuevo testamento antes de morir y ya existía otro documento anterior.

Qué pasa cuando una persona deja dos testamentos

El artículo 2513 establece que el testamento posterior revoca al anterior, siempre que el nuevo documento no incluya una confirmación expresa de las disposiciones previas. Esto significa que, como regla general, se considera válida la última voluntad expresada por el testador y el documento anterior deja de tener efecto.

Sin embargo, la legislación contempla una excepción. Si del contenido del segundo testamento surge que la persona quiso mantener las disposiciones del primero, estas pueden conservarse en su totalidad o solamente en parte.

Por lo tanto, no siempre la aparición de un segundo documento elimina automáticamente todas las decisiones anteriores. Para determinar cómo se distribuye la herencia, es necesario analizar si el testador manifestó su intención de confirmar o mantener alguna de las cláusulas previas.

Cuáles son los tipos de testamento reconocidos por la ley

El Código Civil y Comercial contempla distintas formas para expresar la voluntad sobre la distribución de los bienes después del fallecimiento. Entre ellas se encuentran dos modalidades principales.

Testamento ológrafo: es el documento escrito íntegramente a mano por el causante. Su validez depende del cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.

Testamento por acto público: se otorga mediante escritura pública ante un escribano y con la presencia de dos testigos.

Ambas modalidades permiten establecer cómo se distribuirá el patrimonio, siempre dentro de los límites que fija la legislación para proteger a los herederos legitimarios.

Qué testamento se utiliza para repartir la herencia

Cuando existen dos testamentos, se debe considerar como regla general el documento otorgado posteriormente. Si no confirma expresamente el anterior ni surge de sus disposiciones la intención de mantenerlo, el primer testamento queda revocado.

En cambio, si el último documento expresa la voluntad de conservar determinadas decisiones previas, estas pueden seguir vigentes.

De esta manera, el artículo 2513 permite respetar la última voluntad del causante y establecer qué disposiciones deben cumplirse al momento de repartir la herencia.