Dos mujeres y un hombre frente a una lápida en un cementerio.

La Ley de Sucesiones en Argentina establece distintas situaciones en las que una persona puede perder el derecho a recibir una herencia.

Una de las más importantes es la indignidad para suceder, una sanción prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación para quienes cometieron actos graves contra el fallecido o sus familiares.

Entre ellos se encuentran los autores o cómplices de determinados delitos dolosos, aunque también existen otras conductas que pueden provocar la exclusión de un heredero.

En qué casos los hijos pueden quedar excluidos de una herencia por indignidad

El artículo 2281 del Código Civil y Comercial establece que son indignos de suceder los autores, cómplices o partícipes de un delito doloso cometido contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante, o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos.

Una mujer triste despide a un ser querido.

Esto significa que un hijo que haya participado en un delito de estas características contra su padre o madre, por ejemplo, puede ser excluido de la sucesión y perder el derecho a recibir los bienes del fallecido.

La normativa también aclara que esta causa de indignidad no desaparece por la extinción de la acción penal ni por el cumplimiento o extinción de la pena.

Además, para solicitar la exclusión no es indispensable que exista una condena penal, ya que alcanza con demostrar que el hecho lesivo puede atribuirse a la persona señalada.

Cuáles son todos los motivos para declarar indigno a un heredero

El artículo 2281 contempla otras conductas que pueden provocar la exclusión de una persona de una sucesión.

Entre ellas se encuentran:

Maltratar gravemente al causante u ofender gravemente su memoria.

Denunciarlo por un delito penado con prisión o reclusión, salvo las excepciones previstas por la ley.

No denunciar su muerte dolosa dentro de un mes, cuando corresponda hacerlo.

No suministrarle los alimentos debidos o no procurar su ingreso a un establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo.

Que el padre extramatrimonial no lo haya reconocido voluntariamente durante su minoría de edad.

Que el padre o la madre hayan sido privados de la responsabilidad parental.

Manipular su voluntad para que otorgue, modifique o deje de hacer un testamento.

Falsificar, alterar, sustraer, ocultar o sustituir un testamento.

Incurrir en otras causas de ingratitud que permiten revocar donaciones.

Cómo se solicita la exclusión de un heredero indigno

La indignidad no se aplica automáticamente. Según el artículo 2283, la exclusión debe solicitarse mediante una demanda judicial después de abierta la sucesión y puede iniciarla quien pretende recibir los derechos que le corresponderían al heredero señalado.

El derecho a excluirlo caduca, en principio, a los tres años desde la apertura de la sucesión. Si la Justicia admite la demanda, el indigno debe restituir los bienes recibidos y los intereses correspondientes, de acuerdo con el artículo 2285 .

Por último, el artículo 2282 establece que el perdón del causante hace cesar la indignidad. Incluso un testamento posterior a los hechos que beneficie al heredero puede considerarse una expresión de ese perdón, salvo que se pruebe que el fallecido desconocía lo ocurrido.