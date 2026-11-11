Cuando no existen personas con derecho a heredar: la sucesión corresponde a la beneficencia pública.

Cuando una persona fallece sin dejar testamento, sus bienes no quedan automáticamente sin dueño ni se reparten de manera arbitraria.

El Código Civil Federal contempla un mecanismo legal conocido como sucesión legítima , mediante el cual se determina quiénes tienen derecho a recibir la herencia en estos casos.

El artículo 1602 del Código Civil Federal establece los grupos de personas que pueden heredar y contempla un supuesto específico para cuando no existen familiares o personas con derecho a la sucesión. La distribución depende también de las disposiciones complementarias del propio Código.

¿Quiénes pueden recibir una herencia si no existe testamento?

La normativa reconoce como posibles herederos a los familiares y personas que cumplen las condiciones establecidas por la ley. El artículo 1602 contempla a los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado y concubinos, siempre que estos últimos satisfagan los requisitos legales.

Además, el artículo 1604 establece que los parientes más próximos excluyen a los más remotos , con las excepciones previstas en el propio Código. Por su parte, el artículo 1605 señala que quienes se encuentren en el mismo grado de parentesco heredan por partes iguales.

La disposición contempla a los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado y concubinos que cumplan determinados requisitos. eugene barmin

¿Qué sucede cuando no hay familiares con derecho a heredar?

La sucesión legítima contempla diferentes escenarios para determinar quién recibe los bienes. Entre las disposiciones que establece el Código Civil Federal se encuentran:

Descendientes: si únicamente quedan hijos, la herencia se divide entre ellos en partes iguales, conforme al artículo 1607.

Cónyuge sobreviviente: puede concurrir a la sucesión junto con descendientes, de acuerdo con las condiciones previstas en el artículo 1608.

Concubina o concubinario: pueden heredarse recíprocamente si cumplen los requisitos del artículo 1635, entre ellos haber vivido juntos durante cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento o haber tenido hijos en común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.

Parientes colaterales: pueden heredar dentro de los límites y condiciones establecidos por los artículos 1630 al 1634.

Beneficencia pública: si no existen los herederos llamados por la ley, los bienes corresponden a la beneficencia pública, conforme al artículo 1636.

El Código Civil Federal también establece que el parentesco por afinidad no da derecho a heredar, según el artículo 1603.

La sucesión legítima permite, de esta manera, determinar legalmente el destino de los bienes de una persona que falleció sin testamento.