Un hombre abraza a una mujer en un velorio.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece condiciones específicas para que un testamento tenga validez legal y pueda cumplirse después de la muerte de una persona.

Aunque este documento permite decidir cómo distribuir parte del patrimonio, existen circunstancias en las que puede declararse nulo y dejar sin efecto las disposiciones realizadas a favor de los herederos designados.

Las causas están contempladas en el artículo 2.467 y abarcan desde defectos formales hasta situaciones relacionadas con la voluntad y la capacidad del testador.

Cuáles son las causas por las que un testamento puede ser nulo

El artículo 2467 del Código Civil y Comercial determina que un testamento o alguna de sus disposiciones pueden declararse nulos cuando se presenta alguna de estas situaciones.

Violar una prohibición legal: cuando el contenido del testamento contradice una disposición establecida por la ley.

Presentar defectos de forma: si no cumple con los requisitos legales exigidos para su otorgamiento.

Haber sido realizado por una persona privada de razón: la falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el documento.

Ser otorgado por una persona judicialmente declarada incapaz: se admite como excepción que pueda testar durante intervalos lúcidos suficientemente ciertos.

No cumplir con las condiciones de comunicación: cuando el testador tiene limitaciones para comunicarse oralmente y no sabe leer ni escribir, salvo que otorgue el testamento por escritura pública con la participación de un intérprete.

Estar afectado por error, dolo o violencia: cuando la voluntad del testador fue alterada por alguna de estas circunstancias.

Favorecer a una persona incierta: la disposición es nula si no puede identificarse al beneficiario, salvo que alguna circunstancia permita determinar quién es.

Qué es una sucesión testamentaria y quiénes pueden heredar

Una sucesión testamentaria ocurre cuando una persona deja establecido mediante un testamento cómo quiere distribuir sus bienes después de su fallecimiento. Sin embargo, esa decisión debe respetar las porciones legítimas que el Código Civil y Comercial reserva para determinados familiares.

Un hombre frente a un cajón durante un funeral.

Los herederos legitimarios son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. El testador no puede privarlos de la parte de la herencia que la ley les garantiza, ni siquiera mediante disposiciones testamentarias o donaciones realizadas en vida.

Qué porcentaje de la herencia se puede distribuir por testamento

El Código Civil y Comercial establece diferentes porcentajes de legítima según el vínculo familiar con la persona fallecida.