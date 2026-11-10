La herencia suele verse como un derecho casi automático de los hijos, pero la legislación española prevé ciertas situaciones en las que ese derecho se pierde. Se trata de causas vinculadas con conductas graves contra la persona fallecida o su entorno familiar.

El Código Civil, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece estos supuestos en el artículo 756, bajo la figura de indignidad para suceder. Además, los artículos 853 a 857 regulan los motivos por los que un padre o una madre puede desheredar a sus hijos y descendientes.

Entre las causas previstas figuran las condenas por determinados delitos, los actos de violencia y las presiones para modificar un testamento. La norma establece en qué circunstancias se aplican estas restricciones y cómo afectan los derechos hereditarios.

Artículo 756 del Código Civil: las causas de indignidad para heredar

Según el Código Civil, son incapaces de suceder por indignidad quienes incurren en alguna de estas conductas:

Haber sido condenado por sentencia firme por atentar contra la vida de quien deja la herencia , de su cónyuge, de su pareja o de sus descendientes y ascendientes. También por una pena grave por lesiones o por violencia física o psíquica habitual en el ámbito familiar.

Haber sido condenado por delitos contra la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual contra esas mismas personas.

Haber sido condenado a una pena grave por delitos contra los derechos y deberes familiares , o haber perdido la patria potestad, la tutela, el acogimiento o la curatela por causas imputables, en lo que respecta a la herencia de la persona afectada.

Haber acusado al causante de un delito grave y ser condenado por denuncia falsa .

Ser un heredero mayor de edad que sabe de la muerte violenta del testador y no la denuncia en el plazo de un mes, salvo que la justicia ya hubiera actuado de oficio o que la ley no obligue a acusar.

Obligar al testador, con amenaza, fraude o violencia, a hacer testamento o a cambiarlo.

Impedir por esos medios que otra persona haga testamento o lo revoque, o suplantar, ocultar o alterar uno posterior.

La indignidad para suceder se aplica a quienes cometen delitos graves contra el causante o su familia. (Imagen ilustrativa) Freepik

En la herencia de una persona con discapacidad, la ley también considera indignos a quienes no le prestaron las atenciones debidas, entendidas como las que regulan los artículos 142 y 146 del Código Civil.

La capacidad para heredar se evalúa al momento de la muerte

El artículo 758 establece que la indignidad se analiza según la situación del heredero cuando muere la persona que deja los bienes. Si la herencia o el legado depende de una condición, también se tiene en cuenta el momento en que esa condición se cumple.

En algunos casos, la ley pide esperar antes de decidir. Si se trata de delitos contra la libertad, la integridad moral o la libertad sexual, o de una denuncia falsa, hay que aguardar a que exista una sentencia firme. Y si el heredero no denunció la muerte violenta del testador, la situación se evalúa recién cuando pasa el mes que tenía para hacerlo.

Pueden ser desheredados por negar alimentos o maltratar a sus padres

Además de la indignidad, el artículo 853 enumera causas por las que un hijo o descendiente puede ser desheredado. Una es haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que desheredó. La otra es haberlo maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.

La ley también contempla la posibilidad de una reconciliación. Si más adelante el ofensor y el ofendido hacen las paces, este último pierde el derecho a desheredar y, si ya lo había hecho, la desheredación queda sin efecto.

Cuando un hijo es desheredado, sus propios hijos o descendientes ocupan su lugar y conservan los derechos de herederos forzosos sobre la legítima.

Un testamento puede dejar sin herencia a los hijos que incurran en causas legales de desheredación. (Imagen ilustrativa) Magnific

Qué documentos pueden servir para respaldar una desheredación

Cuando un padre quiere desheredar a un hijo, tiene que poder demostrar que se dio alguna de esas causas. Según Sello Legal Abogados, hay distintos documentos que pueden servir como prueba, según cada situación: