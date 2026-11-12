Cuando una persona fallece, sus herederos no reciben únicamente sus bienes, sino que también pueden tener que hacer frente a los préstamos, créditos y otras obligaciones que haya dejado pendientes. Sin embargo, en España existe una fórmula legal para aceptar una herencia sin hacerse cargo de las deudas del fallecido con el patrimonio personal: el beneficio de inventario.

El Código Civil regula esta posibilidad en los artículos 1010 a 1034 y establece que el heredero solo responderá de las deudas y cargas hereditarias hasta donde alcancen los bienes recibidos. Para acceder a esta protección, deberá realizar una declaración ante notario y cumplir una serie de requisitos y plazos. De lo contrario, podría perder el beneficio y quedar obligado a responder también con sus propios bienes.

Beneficio de inventario: cómo aceptar una herencia sin comprometer los bienes personales

El Código Civil contempla dos modalidades principales de aceptación de una herencia: pura y simple o a beneficio de inventario. La diferencia entre ambas es importante cuando el fallecido tenía deudas pendientes.

En el primer caso, el artículo 1003 establece que el heredero responde de todas las cargas de la herencia, no solo con los bienes recibidos, sino también con su propio patrimonio. Esto significa que, si las deudas superan el valor de los bienes heredados, los acreedores pueden reclamar la diferencia al heredero.

En cambio, la aceptación a beneficio de inventario permite limitar esa responsabilidad. Según el artículo 1023, el heredero no está obligado a pagar las deudas y demás cargas hereditarias más allá del valor de los bienes de la sucesión. Además, sus bienes particulares no se mezclan con los que forman parte de la herencia.

El artículo 1010 reconoce este derecho a todos los herederos, incluso cuando el testador haya prohibido expresamente utilizar esta modalidad. También permite solicitar la formación de inventario antes de aceptar o repudiar la herencia, para conocer la situación patrimonial y decidir qué hacer.

El Código Civil permite limitar la responsabilidad por las deudas heredadas. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Cómo solicitar la aceptación a beneficio de inventario ante notario

Para acogerse a esta protección, el heredero debe declarar expresamente que quiere aceptar la herencia a beneficio de inventario ante un notario, tal como establece el artículo 1011 del Código Civil.

Esta declaración debe ir acompañada de un inventario fiel y exacto de todos los bienes, derechos y obligaciones que integran la herencia. El artículo 1013 advierte que, si no se cumple este requisito y las formalidades correspondientes, la declaración no producirá efectos.

El inventario debe incluir los activos del fallecido -como viviendas, cuentas bancarias, vehículos o inversiones- y las deudas y cargas pendientes. Además, los acreedores y legatarios deben ser citados para que puedan acudir a presenciar su formación, si lo consideran oportuno.

Una vez realizado el inventario, la herencia queda sujeta a un régimen de administración destinado a pagar primero a los acreedores y, posteriormente, a los legatarios. Si después de cubrir esas obligaciones queda un remanente, el heredero podrá recibirlo. Así lo establecen los artículos 1026, 1027 y 1032 del Código Civil.

El beneficio de inventario permite conocer los bienes y las obligaciones que forman parte de la sucesión. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Qué plazos establece el Código Civil y cuándo se pierde esta protección

El plazo para solicitar el beneficio de inventario depende de la situación en la que se encuentre el heredero:

Si el heredero tiene en su poder todos o parte de los bienes de la herencia : el artículo 1014 establece que debe comunicarlo ante notario y solicitar la formación del inventario dentro de los 30 días siguientes a aquel en que sepa que es heredero.

Si no tiene bienes hereditarios en su poder ni ha realizado gestiones como heredero : el artículo 1015 establece que el plazo se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo que le hayan fijado para aceptar o repudiar la herencia conforme al artículo 1005, o desde que la haya aceptado o haya gestionado como heredero.

En los demás supuestos: si no existe una demanda contra el heredero, el artículo 1016 permite acogerse al beneficio mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia.

Por otra parte, el artículo 1017 dispone que el inventario debe comenzar dentro de los 30 días siguientes a la citación de acreedores y legatarios y finalizar en los 60 días posteriores. El notario puede ampliar este último plazo por una causa justificada, hasta un máximo de un año.

También es importante cumplir las condiciones para conservar la protección. Según el artículo 1018, si por culpa o negligencia del heredero no se inicia o termina el inventario dentro de los plazos y formalidades establecidos, se entenderá que ha aceptado la herencia pura y simplemente. El artículo 1024 contempla, además, la pérdida del beneficio si oculta deliberadamente bienes o derechos de la herencia o dispone de ellos sin respetar las condiciones legales.

Por eso, antes de realizar operaciones con los bienes heredados, conviene consultar con un notario y comprobar los plazos aplicables. La aceptación a beneficio de inventario puede evitar que las deudas del fallecido comprometan el patrimonio personal, pero exige cumplir estrictamente el procedimiento previsto en la normativa.