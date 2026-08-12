Sueldo en dólares en Argentina: cuánto cobran quienes trabajan para el exterior y cuánto aumentó en los últimos dos años.

Trabajar para empresas del exterior sigue siendo una de las alternativas más buscadas por los argentinos que buscan ingresos en moneda dura.

En un contexto de mayor estabilidad cambiaria y recuperación salarial en dólares, los profesionales que exportan servicios lograron mejorar significativamente sus ingresos durante los últimos años.

De acuerdo con los datos más recientes compartidos por la billetera virtual Takenos, el sueldo en dólares de los argentinos que trabajan para el exterior aumentó un 40% en los últimos dos años, impulsado por una combinación de mayor demanda internacional, especialización profesional y mejores condiciones de contratación remota.

A qué rubros cubre esta tendencia

La tendencia abarca principalmente a trabajadores de sectores vinculados:

Tecnología.

Marketing digital.

Diseño.

Ingeniería.

Análisis de datos.

Servicios profesionales.

Cuánto ganan los argentinos que trabajan para el exterior

Los salarios varían según la experiencia, el rubro y el país contratante. Sin embargo, los perfiles más demandados continúan registrando remuneraciones muy superiores al promedio del mercado laboral en Argentina.

Sueldo en dólares en Argentina: cuánto cobran quienes trabajan para el exterior y cuánto aumentó en los últimos dos años.

Entre los sectores con mejores ingresos aparecen:

Desarrolladores de software.

Especialistas en inteligencia artificial.

Analistas de datos.

Diseñadores UX/UI.

Profesionales de marketing digital.

Consultores de negocios.

Especialistas en ciberseguridad.

En muchos casos, los salarios pueden oscilar entre los USD 2.000 y USD 6.000 mensuales, mientras que perfiles senior o especializados pueden superar ampliamente esos valores.

La modalidad remota también amplió las oportunidades para profesionales argentinos que hoy prestan servicios a compañías radicadas en Estados Unidos, Europa y otros mercados internacionales sin necesidad de emigrar.

En este contexto, el cobro de honorarios en dólares se consolidó como una de las principales estrategias para preservar poder adquisitivo y acceder a ingresos más competitivos.

Por qué los salarios en dólares subieron 40% en dos años

El crecimiento de los ingresos responde a varios factores que transformaron el mercado laboral internacional.

Por un lado, la demanda global de talento especializado continúa creciendo, especialmente en áreas tecnológicas y digitales.

Por otro, las empresas extranjeras encontraron en Argentina profesionales altamente capacitados con costos competitivos respecto de otros mercados.

Entre los factores que explican el aumento aparecen:

Mayor contratación remota a nivel global.

Escasez internacional de perfiles tecnológicos.

Incremento de proyectos vinculados a inteligencia artificial.

Especialización creciente de profesionales argentinos.

Mayor competencia entre empresas para retener talento.

Si bien los ingresos pueden variar según la actividad, los datos muestran que el salario promedio en dólares de quienes trabajan para empresas del exterior registró una mejora cercana al 40% respecto de 2024.

En este sentido, la exportación de servicios continúa consolidándose como uno de los segmentos con mejores perspectivas dentro del mercado laboral argentino.

La posibilidad de cobrar en moneda extranjera, sumada a la expansión del trabajo remoto, mantiene a estos perfiles entre los más demandados y mejor remunerados de la actualidad.