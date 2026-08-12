Diputados y senadores de esta provincia argentina pasarán a ganar 7 veces más que los maestros en agosto 2026. (Imagen ilustrativa generada con IA)

La fuerte diferencia salarial entre la dirigencia política y los trabajadores de la educación volvió a generar debate en Mendoza.

La comparación tomó relevancia luego de una publicación en redes sociales realizada por el exsenador provincial del Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez, quien cuestionó la brecha entre los ingresos de los legisladores y los de los docentes.

Según los datos difundidos, un docente mendocino cobra actualmente un salario bruto de $935.450, que se traduce en aproximadamente $780.450 de bolsillo tras los descuentos correspondientes.

En tanto, el exsenador provincial remarcó que a partir del sueldo de agosto de 2026, los diputados y senadores provinciales pasarán a percibir $5.510.500, una cifra que equivale a casi siete veces el salario de un maestro mendocino.

Esto luego del acuerdo paritario firmado entre el Gobierno provincial y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), los senadores y diputados de Mendoza recibirán incrementos en sus dietas que los llevarán a cercanos a $5,8 millones de bolsillo en noviembre y a superar los $6 millones al cierre de 2026.

En este contexto, la diferencia salarial superará ampliamente el 600% y reabre una discusión que suele repetirse cada vez que se actualizan los haberes del sector político.

El exsenador provincial del Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez cuestionó la brecha entre los ingresos de los legisladores y los de los docentes. LautaroJimenezb

Cuánto cobrarán los legisladores de Mendoza y cómo queda la comparación con los docentes

Con la actualización prevista para agosto, los integrantes de la Legislatura provincial percibirán:

Diputados provinciales: $5.510.500.

Senadores provinciales: $5.510.500.

Docente mendocino (bruto): $935.450.

Docente mendocino (de bolsillo): $780.450.

Tomando como referencia el salario bruto docente, un legislador provincial cobrará casi 5,9 veces más. Si la comparación se realiza con el ingreso efectivo que recibe el maestro en mano, la diferencia escala hasta aproximadamente 7 veces más.

La situación generó repercusiones en redes sociales, donde distintos usuarios cuestionaron el nivel de ingresos de la dirigencia política frente a los salarios del sistema educativo provincial.

La publicación de Lautaro Jiménez que reavivó el debate salarial

El exsenador provincial Lautaro Jiménez compartió los números en sus redes sociales y apuntó contra la política salarial vigente en Mendoza. El dirigente sostuvo que existe una brecha creciente entre las remuneraciones del poder político y los ingresos de sectores que considera esenciales, como los trabajadores de la educación.

Si bien los salarios legislativos están vinculados a diferentes mecanismos de actualización establecidos por la provincia, la difusión de los montos volvió a instalar el debate sobre la relación entre los ingresos de los funcionarios y los del resto de la administración pública.

En este sentido, el foco quedó puesto en la diferencia entre los $5,5 millones que percibirán diputados y senadores y los $780.450 netos que recibe un docente promedio.

La comparación cobra relevancia en un contexto marcado por reclamos salariales y negociaciones paritarias, donde la evolución del poder adquisitivo continúa siendo uno de los temas centrales para los trabajadores estatales de Mendoza.