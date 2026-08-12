Mientras los argentinos esperan el feriado nacional del lunes 17 para disfrutar de tres días seguidos de descanso, un grupo de trabajadores verá su fin de semana largo extendido un día más gracias al asueto del viernes 14 .

Se trata de un asueto local que brindará una jornada no laborable para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Al sumarse al fin de semana y al día libre del lunes, se extenderá para convertirse en una oportunidad para realizar alguna escapada.

Quiénes podrán disfrutar del feriado del viernes 14

El 14 de agosto se conmemorará el aniversario fundacional el partido de Quilmes, la cual cumplirá 360 años desde su fundación.

La fecha recuerda a 1666 cuando se estableció la Reducción de la Santa Cruz de los Indios Kilmes. Allí se asentaron familias del pueblo Kilmes que habían sido expulsadas de los Valles Calchaquíes tras resistirse a la conquista española.

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De esta manera, las autoridades organizaron una serie de actividades en el Museo del Transporte (Laprida 2200) para el 13 y 14 del mes.

A partir de las 19:00 habrá música en vivo, danzas tradicionales, exposición de recados, encuentro de centros tradicionalistas y propuestas gastronómicas para disfrutar en familia.

Quiénes tendrán un fin de semana largo de cuatro días

El feriado del viernes 14 no solo se sumará al fin de semana, sino que estará unido al asueto nacional del 17 de agosto que será disfrutado por todos los trabajadores del país.

De esta manera, los trabajadores del Banco Provincia y los empleados públicos tendrán cuatro días de descanso consecutivos.

Qué feriados quedan en 2026

Para lo que resta del año, el calendario señala los siguientes asuetos y fines de semana largo: