A029: cuánto paga por mes el nuevo bono del Tesoro si se invierten u$s 10.000
El nuevo bono paga intereses todos los meses en dólares y devuelve el capital íntegramente al vencimiento. Cuánto se puede cobrar según el monto invertido, qué impuestos paga y cuáles son los principales riesgos antes de incorporarlo a una cartera.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 7 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.