Durante años, quienes buscaban generar un ingreso periódico en dólares debían recurrir principalmente a obligaciones negociables privadas, bonos del exterior o carteras diversificadas. El nuevo bono soberano AO29 volvió a instalar una alternativa poco frecuente para el inversor argentino: cobrar una renta mensual en dólares directamente desde un bono soberano.

La característica distintiva del título no pasa solamente por su rendimiento. A diferencia de la mayoría de los bonos locales, que pagan intereses con frecuencia semestral o trimestral, el AO29 distribuye cupones todos los meses.

Eso permite transformar una inversión financiera en un flujo periódico de dólares, una característica especialmente buscada por quienes pretenden complementar ingresos, reinvertir renta o construir una cartera orientada al mediano plazo.

Cuánto paga por mes una inversión de u$s 10.000

Según el más reciente informe de la sociedad de Bolsa Balanz, a un precio cercano a u$s 94,30 actuales, el bono ofrece un rendimiento hasta el vencimiento de 8,45%, combinando un flujo mensual de intereses con la recuperación del valor nominal al vencimiento.

El AO29 paga un cupón del 6% nominal anual, distribuido en 12 pagos mensuales equivalentes al 0,50% mensual sobre el valor nominal.

Como actualmente cotiza por debajo de la par —en torno a u$s 94,30 por cada u$s 100 de valor nominal— una inversión de u$s 10.000 permite comprar aproximadamente 10.604 dólares nominales.

Sobre ese capital nominal el bono paga aproximadamente: u$s 53 brutos por mes (unos u$s 52,7 de referencia utilizados por el mercado).

Además, si se mantiene hasta el vencimiento, el inversor recupera el 100% del capital nominal el 31 de octubre de 2029, ya que se trata de un bono tipo Bullet, sin amortizaciones parciales.

La combinación entre comprar por debajo de la par y cobrar un cupón del 6% explica que el rendimiento hasta el vencimiento (TIR) ronde actualmente el 8,45% anual, tomando precios de mercado cercanos a u$s 94,30.

Cuánto podría cobrar según el monto invertido

Tomando el precio de referencia utilizado por el mercado y manteniendo constante la estructura del bono, el flujo mensual aproximado sería el siguiente:

Inversión Renta mensual aproximada* u$s 5.000 u$s 26,5 u$s 10.000 u$s 53 u$s 20.000 u$s 106 u$s 50.000 u$s 265 u$s 100.000 u$s 530 u$s 200.000 u$s 1060

*Valores aproximados calculados con un precio cercano a u$s 94,30 por cada u$s 100 de valor nominal. La renta efectiva puede variar según el precio de compra.

Por qué apareció nuevamente en el radar de los inversores

La emisión del AO29 coincide con un momento de fuerte reacomodamiento en los mercados internacionales de renta fija. Mientras las tasas largas del Tesoro estadounidense volvieron a superar el 5%, muchos administradores comenzaron a privilegiar estrategias de menor duración y mayores flujos periódicos.

En ese contexto, desde Balanz consideran que el bono puede transformarse en una alternativa interesante para quienes mantienen una visión constructiva sobre la deuda argentina de mediano plazo.

El atractivo no reside únicamente en la renta mensual, sino también en el hecho de adquirir el bono por debajo de su valor nominal y recuperar el 100% del capital al vencimiento si el Estado cumple normalmente con sus obligaciones.

Qué impuestos paga el AO29

Para personas humanas residentes en Argentina, el AO29 presenta otra característica relevante. Al tratarse de un título público emitido por el Estado Nacional bajo legislación argentina:

los intereses están exentos del Impuesto a las Ganancias;

la ganancia por compraventa también se encuentra exenta;

el bono no integra la base imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales al cierre del ejercicio.

Eso mejora el rendimiento efectivo respecto de otros instrumentos que sí tributan.

Los tres riesgos del AO29 que conviene mirar antes de invertir

La renta mensual no implica que el rendimiento final esté garantizado en cualquier escenario.

El primer riesgo aparece si el inversor decide vender el bono antes del vencimiento.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) del 8,45% supone mantener el título hasta octubre de 2029. Si durante ese período aumentara el riesgo país o subieran las tasas de interés, el precio del bono podría caer y generar pérdidas para quien venda anticipadamente.

El segundo riesgo es el de reinversión

La TIR supone que cada cupón mensual cobrado vuelve a invertirse a una tasa similar. Si esos dólares simplemente se retiran para consumo, el rendimiento compuesto de la inversión será inferior al cálculo teórico.

Por último, permanece el riesgo soberano.

Como cualquier bono emitido por el Estado argentino, el AO29 depende de la capacidad del Tesoro para cumplir normalmente con el cronograma de pagos hasta su vencimiento.

Si al momento del vencimiento, Argentina no demuestra capacidad de pago, la cuenta será distinta.

¿Para quién puede tener sentido el AO29?

El AO29 no reemplaza a un plazo fijo ni a una cuenta remunerada en dólares.

Desde Balanz sostienen que el atractivo del AO29 responde al contexto actual del mercado de renta fija. “Durante nuestras últimas presentaciones mencionamos al AO29 como un nuevo título emitido por el Tesoro que puede resultar una buena alternativa para aquellos que tengan una visión constructiva de mediano plazo”, señalaron.

Para quienes buscan construir un ingreso periódico en moneda estadounidense, la principal novedad pasa por la frecuencia de los pagos. En lugar de esperar varios meses para cobrar intereses, el bono deposita renta todos los meses, mientras el capital permanece invertido hasta octubre de 2029. Esa característica lo convierte en un instrumento diferente dentro del mercado local.