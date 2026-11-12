Circular con un vehículo que presenta faltantes, deficiencias o mal estado en los elementos de seguridad pasiva constituye una contravención directa a las disposiciones vigentes.

Conforme a lo establecido en la reglamentación nacional, la falta de los dispositivos de retención cervical (fundamentales para evitar lesiones graves ante impactos) no solo acarrea penalidades económicas cuantificadas en Unidades Fijas (UF) y descuento de puntos en la licencia, sino que activa mecanismos de inhabilitación temporal en aquellos conductores que reincidan en infracciones de tránsito.

Qué establece la normativa sobre los apoyacabezas y cuándo se configura la infracción

El marco legal regulatorio, estructurado a través del Decreto 779/95 (Anexo 1, artículo 30, inciso A), determina de manera estricta que los apoyacabezas o cabezales de seguridad deben instalarse obligatoriamente en las posiciones correspondientes a todas las plazas declaradas del vehículo, debiendo estar correctamente integrados a la estructura del asiento para limitar el desplazamiento hacia atrás de la cabeza ante una aceleración brusca.

La infracción queda formalmente configurada ante situaciones como:

Circular con un asiento que debería contar con el dispositivo y carece de él.

Tener el apoyacabezas desprendido, flojo o sin una fijación estructural adecuada.

Utilizar elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas homologadas en el Anexo C, apartado 2.

Haber modificado o retirado el sistema original de fábrica, comprometiendo su funcionalidad protectora.

Los apoyacabezas o cabezales de seguridad deben instalarse obligatoriamente en las posiciones correspondientes a todas las plazas declaradas del vehículo. Imagen ilustrada con Gemini

Cabe destacar que para los vehículos usados existe una salvedad contemplada en el artículo 29 (apartado 6.1), la cual exime de la exigencia a aquellos modelos antiguos cuyo diseño original de fábrica no preveía la incorporación de estos elementos .

Sanciones económicas, quita de puntos y régimen de multas aplicadas

De acuerdo con el régimen de contravenciones y sanciones estipulado en el Anexo 2, artículo 18 del Decreto 779/95, circular sin los dispositivos mínimos de seguridad exigidos conlleva una penalización específica:

Multas económicas: la sanción se fija entre 100 y 300 Unidades Fijas (UF).

Sistema de Scoring: se aplica un descuento automático de 4 puntos en la Licencia Nacional de Conducir.

Dado que el artículo 84 de la Ley 24.449 define que cada Unidad Fija equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial, el valor nominal en pesos varía según la jurisdicción y el distrito donde se efectúe el control preventivo.

Reincidencia y plazos de inhabilitación temporal de la licencia

Cuando un conductor acumula infracciones de tránsito de manera sucesiva, entra en juego el régimen de reincidencia regulado por el artículo 82 de la Ley 24.449.

Al considerarse faltas graves aquellas que ponen en riesgo la integridad física en la vía pública, la reiteración de conductas infractoras dentro del plazo legal estipulado habilita a los jueces de faltas a aplicar suspensiones temporales del registro: