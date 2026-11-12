Por el Decreto 779/95, multarán a los conductores que se nieguen a exhibir la documentación exigible por la autoridad competente y le restarán 4 puntos de la licencia de conducir .

Según el Decreto 779/95, que reglamenta la Ley 24.449 de Tránsito, negarse a exhibir la documentación exigible por una autoridad competente es el equivalente a recibir una multa y recibir una resta de 4 puntos en el sistema de scoring de la licencia de conducir.

Multarán a los conductores que se nieguen a exhibir la documentación exigible por la autoridad competente

Según el artículo 21, se sancionará a los conductores que se nieguen a exhibir la documentación exigible por la autoridad competente:

Documento Nacional de Identidad.

Comprobante de pago de impuesto a la radicación del vehículo.

Comprobante de pago del peaje (en caso de corresponder).

Constancia de revisión técnica obligatoria.

Licencia Nacional de Conducir.

Cédula de identificación del vehículo.

Comprante del seguro en vigencia.

Por el Decreto 779/95, multarán a los conductores que se nieguen a exhibir la documentación exigible por la autoridad competente y le restarán 4 puntos de la licencia de conducir Generado con ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

De cuánto es la multa para quienes se nieguen a exhibir la documentación exigible

Según la normativa, el conductor “será sancionado con multa desde 100 U.F. (Unidades Fijas) hasta 300 U.F”. La UF equivale al precio del litro de nafta de mayor octanaje y su valor cambia según la jurisdicción.

Asimismo, “serán restados de la Licencia Nacional de Conducir la cantidad de cuatro puntos”. Se debe tener en cuenta que la licencia arranca con 20 puntos, y cuando se agotan, el conductor queda inhabilitado.

En conclusión, negarse a exhibir la documentación exigible por una autoridad competente puede traer más de un problema: la multa, la cual se traduce en bastante dinero, y la resta de puntos en la licencia de conducir, la cual puede dejar sin habilitación al conductor si se agotan los 20 puntos.

Lo importante es cumplir con toda la documentación obligatoria y presentarla ante una autoridad competente cuando lo exija.