La renovación de tarjetas de circulación y control vehicular en CDMX se pausará del 14 al 17 de noviembre por mantenimiento en la SEMOVI.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México confirmó que suspenderá durante cuatro días los trámites para obtener o renovar la licencia de conducir. La interrupción del servicio comenzará el sábado 14 y se extenderá hasta el martes 17 de noviembre de 2026 .

La medida afectará a los módulos de atención ciudadana debido a trabajos de reparación en el sistema eléctrico del edificio sede de la dependencia, que impedirán el funcionamiento normal de las plataformas necesarias para tramitar estos documentos y realizar gestiones de control vehicular.

¿Por qué la SEMOVI suspenderá los trámites de licencias durante cuatro días?

La suspensión responde a trabajos de reparación en el sistema de energía eléctrica del edificio sede de la Secretaría de Movilidad, ubicado en avenida Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Según el comunicado difundido por la SEMOVI el 10 de noviembre de 2026, estas tareas afectarán la operación de los sistemas necesarios para realizar los trámites de licencias y control vehicular en los módulos de atención ciudadana.

¿Qué días no se podrá sacar ni renovar la licencia de conducir en CDMX?

La interrupción de los servicios se extenderá desde el sábado 14 hasta el martes 17 de noviembre, ambos días incluidos. El calendario queda de la siguiente manera:

Sábado 14 de noviembre : no habrá trámites de licencias ni control vehicular.

Domingo 15 de noviembre : los servicios permanecerán suspendidos.

Lunes 16 de noviembre : continuará la interrupción.

Martes 17 de noviembre: será el último día de suspensión.

Es importante tener en cuenta que los módulos fijos de la SEMOVI suelen atender los sábados de 9:00 a 13:00 horas, mientras que los domingos no tienen atención habitual. Por lo tanto, la medida también alcanza una jornada de atención sabatina que normalmente permite realizar estos procedimientos.

Si tienes cita para altas, bajas o cambio de propietario este fin de semana, deberás reprogramar: los módulos cerrarán cuatro días por obras. Ciudad de México

¿Qué trámites de la SEMOVI estarán suspendidos?

La interrupción no afectará únicamente a quienes necesitan obtener una licencia por primera vez. También alcanzará a las personas que deben renovar o reponer su documento y a quienes tengan pendiente algún procedimiento de control vehicular.

Entre los servicios afectados se encuentran:

Expedición de licencias de conducir

Renovación y reposición de licencias

Trámite de la licencia permanente tipo A

Altas y bajas de vehículos

Cambios de propietario

Cambios de domicilio

Renovación de tarjetas de circulación.

¿Cuándo se reanudarán los trámites de licencias y control vehicular?

De acuerdo con el calendario anunciado por la dependencia, los servicios volverán a funcionar con normalidad el miércoles 18 de noviembre de 2026, una vez que concluyan los trabajos de reparación eléctrica.

La SEMOVI pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento de la atención.

Quienes tengan una cita programada durante los días de suspensión deberán considerar la interrupción y consultar con la dependencia cómo proceder para realizar su trámite en otra fecha.