La licencia de conducir digital puede añadirse a Apple Wallet, Google Wallet o Samsung Wallet.

El Departamento de Seguridad Pública de Georgia (DPS) confirmó el pasado 30 de octubre que los conductores ahora podrán mostrar su licencia de conducir o permiso de identificación en formato digital durante diferentes controles.

Si bien esta alternativa ya está disponible, es importante considerar que las agencias aún tienen tiempo para incorporar la tecnología que se necesita para leer este tipo de documentos, por lo que aún es importante que los conductores lleven sus carnés en formato tradicional.

Los datos oficiales señalan que al momento más de 800,000 ciudadanos cuentan con una licencia de conducir e identificación digital.

Los conductores de GA ahora pueden mostrar licencias digitales en los controles

En el comunicado oficial compartido por el organismo se explica que los conductores pueden presentar un permiso de conducir digital a:

Agentes de la Patrulla Estatal de Georgia (GSP)

Agentes de la Aplicación de Vehículos Comerciales (CVE)

Agentes de la Policía del Capitolio durante las paradas de tráfico y otras interacciones

Un punto importante es que la medida aplica tanto a ciudadanos del estado como a visitantes.

La recomendación es llevar los documentos físicos siempre de todas formas, aunque el método digital permita mostrar la licencia de manera más rápida. PeopleImages

Información importante para todos los conductores que circulen en GA

Las autoridades informaron que las diferentes agencias tendrán hasta el 1 de julio de 2027 para contar con el equipo necesario y poder validar las licencias electrónicas, por lo que, de igual forma será necesario que se lleven documentos físicos o identificaciones estatales por si no se cuenta aún con la tecnología o por si son requeridos de todas formas.

Cómo es el proceso si se quiere presentar una licencia de conducir digital en los controles

Durante el control o la interacción con los oficiales, el conductor tendrá que manifestar que quiere mostrar una licencia de conducir digital. Los agentes utilizarán un dispositivo de lectura que se colocará cerca del teléfono celular que contenga la identificación, sin necesidad de que los conductores entreguen su dispositivo en ningún momento.

En este proceso, será necesario que primero el titular de la licencia digital brinde consentimiento a compartir la información, por ejemplo, a través de autenticación biométrica.

“Los conductores compartirán la misma información que proporcionarían al presentar una identificación física para su verificación. No se comparten datos adicionales ni comprobaciones de identidad con los agentes de la ley”, afirman las autoridades.

Este tipo de documento puede añadirse a Apple Wallet, Google Wallet o Samsung Wallet.