Un muerto y cuatro heridos en un tiroteo en Washington.

Una persona murió y cuatro resultaron heridas este jueves en un tiroteo en un gimnasio del barrio de Logan Circle, en el centro de Washington, a metros de la Casa Blanca. Así lo informaron las autoridades, según la agencia EFE.

El sospechoso, un hombre que todavía no fue identificado, también murió. Según fuentes policiales, se habría disparado a sí mismo después de abrir fuego a través de una puerta y de hablar con los agentes que lo rodeaban.

Cómo fue el ataque a metros de la Casa Blanca

El hecho empezó en el gimnasio Vida Fitness. Poco después de las 08:00 hora local (10:00 de Argentina), las autoridades alertaron sobre un “tirador activo” en la zona y pidieron a los vecinos que no se acercaran.

Después del ataque, el supuesto agresor se atrincheró en un apartamento, que sería su vivienda. Allí lo rodearon las fuerzas de seguridad. Autoridades federales indicaron que murió a causa de las heridas.

Tiroteo en Washington deja un muerto y cuatro heridos, Fuente: EPA Foto: EFE

Uno de los heridos se encuentra en estado crítico

La Policía informó que una de las víctimas murió en el lugar. Sobre el resto, las autoridades confirmaron que cuatro sobrevivieron. “Una de ellas se encuentra en estado crítico, mientras que las otras tres, al parecer, no corren peligro de muerte”, aseguraron.

Entre los heridos habría trabajadores de una obra en construcción de una calle cercana. También habría personas que estaban en el vestíbulo del edificio donde funciona el gimnasio.

Cómo fue el tiroteo mortal

Quienes estaban adentro describieron una escena caótica. “Estaba en la cinta de correr y oigo un fuerte golpe, y pienso que es como si una pelota hubiera explotado o un cuadro se hubiera caído al suelo”, detalló un testigo.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, lamentó lo ocurrido: “Estamos consternados. Esta mañana, una persona ha perdido la vida en nuestra ciudad a causa de un acto de violencia armada sin sentido”.

Fuerte operativo en la zona

La ciudad movilizó a decenas de autos policiales, de bomberos y vehículos blindados. Hubo mucha presencia de agentes armados y las calles del área quedaron cerradas.

Los estudiantes de las escuelas cercanas fueron confinados por seguridad. Las autoridades también pidieron a los vecinos que aseguraran sus puertas y se alejaran de las ventanas.