Especialistas en cuidado textil detallan el método adecuado para higienizar el calzado de lona y nailon a mano.

Limpiar el calzado de forma periódica es fundamental para mantener la higiene y evitar el desgaste prematuro de los tejidos.

Si bien algunos usuarios recurren al lavado automatizado, la gran mayoría de los fabricantes de zapatillas desaconsejan este método debido a que la agitación mecánica y los detergentes fuertes pueden dañar los adhesivos, debilitar el pegamento de la suela y deteriorar los materiales delicados como el cuero o los tejidos sintéticos.

Por este motivo, seguir un procedimiento de limpieza manual paso a paso resulta clave para proteger la estructura del calzado.

Protocolo paso a paso para lavar zapatillas a mano de forma segura

Para realizar una limpieza profunda sin comprometer la integridad del calzado ni arruinar los componentes internos, se recomienda seguir una serie de pautas metódicas basadas en las recomendaciones oficiales de higiene textil:

Desarme inicial: retirar los cordones y las plantillas de ambas retirar los cordones y las plantillas de ambas zapatillas . Colocarlos dentro de una bolsa de lavandería para lavarlos con la ropa habitual o limpiarlos por separado a mano utilizando detergente.

Enjuague previo: enjuagar toda la superficie exterior e interior de las zapatillas con abundante agua limpia para remover el polvo superficial y aflojar la suciedad adherida.

Fregado con productos adecuados: para eliminar las manchas y rozaduras, utilizar un cepillo de cerdas suaves junto con un detergente suave. Es fundamental evitar el uso de lejía, disolventes, productos químicos agresivos o materiales abrasivos que desgasten la tela.

Enjuague final: enjuagar por completo el calzado con agua limpia para eliminar cualquier rastro de jabón o espuma que pueda generar manchas al secarse.

Secado y conservación de la forma: dejar que las zapatillas se sequen exclusivamente al aire libre, evitando por completo la exposición directa a la luz solar y el uso de la secadora. Se aconseja rellenarlas con toallas de papel blancas para que mantengan su forma original, desaconsejando el uso de papel de periódico debido a que la tinta suele teñir los tejidos internos.

Rearmado: esperar a que las zapatillas estén completamente secas antes de volver a colocar las plantillas y los cordones para su uso.

Para eliminar las manchas y rozaduras, utilizar un cepillo de cerdas suaves junto con un detergente suave. imagen ilustrada con Gemini

Daños estructurales y estéticos: cómo el lavado en máquina arruina el calzado

El uso del lavarropas puede desencadenar consecuencias concretas y documentadas que van mucho más allá de un simple desgaste estético, afectando múltiples componentes técnicos del calzado:

Debilitamiento del pegamento: PUMA advierte expresamente que la combinación de agua, detergente, temperatura y movimiento mecánico daña los adhesivos, provocando que la suela empiece a despegarse.

Deformación dimensional: la entidad técnica la entidad técnica SATRA detalla en sus métodos de ensayo que el agua y el tambor alteran la estructura de materiales delicados, haciendo que la zapatilla pierda su forma original.

Pérdida de amortiguación: SCOTT Sports señala que el calor y la agitación endurecen las espumas de EVA, reduciendo la flexibilidad y la capacidad de absorción de impactos.

Alteración del color y los estampados: Adidas advierte sobre la decoloración de las telas, mientras que SCOTT Sports destaca que los gráficos y detalles reflectantes se desprenden con facilidad por la humedad y la temperatura.

Impacto mecánico en el electrodoméstico y precauciones adicionales

A diferencia de las prendas textiles tradicionales, el calzado posee una rigidez y un peso considerable que alteran la dinámica interna del lavarropas durante los ciclos de centrifugado.

Debido a esto, el calzado rígido suele golpear de forma constante contra las paredes del tambor, produciendo ruidos molestos y vibraciones intensas que pueden desequilibrar el equipo y afectar su funcionamiento mecánico a largo plazo.

Ante este escenario, fabricantes como Samsung recomiendan que, en caso de utilizar el lavarropas en modelos específicos de calzado aptos para este método, se emplee obligatoriamente una bolsa de lavado y se agreguen toallas adicionales dentro del tambor para amortiguar los impactos, reducir las vibraciones y proteger tanto la integridad del electrodoméstico como la estructura de las zapatillas.