La medida alcanza a los conductores menores de 18 años que reincidan en determinadas infracciones de tránsito.

En Virginia, Estados Unidos, los conductores menores de 18 años que tienen una licencia provisional deben cumplir con límites específicos sobre la cantidad de pasajeros que pueden llevar en el vehículo. Si transportan a más de una persona menor de 21 años sin estar contemplados en las excepciones de la ley, pueden cometer una infracción de tránsito.

La sección 46.2-334.01 del Código de Virginia establece que una segunda infracción, ya sea por incumplir el límite de pasajeros o por conducir en horarios restringidos, puede derivar en la suspensión del privilegio de conducir por hasta seis meses.

La norma también contempla excepciones para determinados familiares y situaciones específicas, además de limitar la circulación entre la medianoche y las 4 de la mañana.

Qué establece la sección 46.2-334.01 sobre la cantidad de pasajeros que pueden llevar los conductores

La sección 46.2-334.01 del Código de Virginia establece restricciones para los conductores menores de 18 años que tienen una licencia provisional. Según el apartado B, estos conductores no pueden transportar a más de un pasajero menor de 21 años que no pertenezca a su familia o grupo familiar. La limitación busca regular la cantidad de acompañantes que pueden viajar en el vehículo durante esta etapa de conducción.

La norma también contempla condiciones especiales para quienes ya llevan más de un año con su licencia provisional. En esos casos, pueden transportar hasta tres pasajeros menores de 21 años cuando se cumpla alguna de estas condiciones:

Que se dirijan a una actividad organizada por una escuela o regresen de ella.

Que viajen acompañados por un conductor con licencia de al menos 21 años, sentado en el asiento contiguo.

Que se encuentren ante una situación de emergencia.

La restricción de pasajeros no se aplica a los integrantes de la familia o del hogar incluidos en las categorías que define la propia legislación.

Una mujer sentada frente al volante de un automóvil sostiene un teléfono celular y una tarjeta en las manos. Magnific

Cuándo pueden suspender la licencia de conducir por reincidir en esta infracción

El apartado D de la sección 46.2-334.01 establece que incumplir las restricciones sobre la cantidad de pasajeros o la circulación nocturna constituye una infracción de tránsito. Sin embargo, la suspensión del permiso no se aplica automáticamente desde la primera falta ya que la legislación contempla una sanción adicional cuando el conductor vuelve a incumplir alguna de estas disposiciones.

En concreto, ante una segunda infracción o cualquiera posterior, el tribunal puede suspender el derecho de conducir del menor por un período máximo de seis meses. Esto significa que la persona no necesariamente tiene que repetir la misma conducta, también puede reincidir al incumplir la restricción que prohíbe circular entre la medianoche y las 4 de la madrugada, cuando no se encuentra dentro de alguna de las excepciones legales.

Qué otras restricciones deben cumplir los menores con licencia provisional en Virginia

Además de limitar la cantidad de pasajeros, el Código de Virginia establece condiciones sobre los horarios en los que los conductores menores de 18 años pueden circular. De acuerdo con el apartado C de la sección 46.2-334.01, no pueden conducir entre las 12 de la noche y las 4 de la madrugada, salvo que se encuentren en alguna de las situaciones autorizadas por la ley.

Entre las excepciones contempladas se encuentran:

Trasladarse hacia o desde su lugar de trabajo.

Viajar hacia o desde una actividad supervisada por un adulto y organizada por una escuela o una entidad cívica, religiosa o pública,

Conducir acompañados por uno de sus padres, una persona que ejerza esa responsabilidad legal o su cónyuge mayor de 18 años, siempre que viaje en el asiento contiguo.

Circular ante una situación de emergencia, incluidos determinados llamados de bomberos voluntarios y personal de emergencias médicas.

Tanto las restricciones de pasajeros como las de circulación nocturna dejan de aplicarse al cumplir los 18 años.