Según el Decreto 779/95, multarán con hasta 100 UF a los conductores que no lleven estos dos elementos obligatorios.

La Ley Nacional de Tránsito establece una serie de requisitos indispensables para circular por la vía pública. Entre ellos, hay dos elementos de seguridad que deben estar presentes en los vehículos y que muchos conductores pueden pasar por alto antes de salir a la calle.

El Decreto 779/95, que reglamenta la Ley 24.449, establece sanciones económicas para quienes no cumplan con esta obligación. Las multas pueden alcanzar las 100 Unidades Fijas (UF), además de contemplar el descuento de puntos en la licencia de conducir.

Cuáles son los dos elementos obligatorios que deben llevar los conductores

El artículo 40, inciso f), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que los vehículos deben contar con un matafuegos y balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas.

Estos elementos son fundamentales para responder ante una emergencia en la vía pública. El matafuegos permite actuar frente a un principio de incendio, mientras que las balizas sirven para advertir a otros conductores cuando un vehículo queda detenido por una avería o una situación imprevista.

La reglamentación también establece condiciones específicas para transportarlos . El matafuegos debe mantenerse en condiciones de funcionamiento y ubicarse en el lugar indicado por el fabricante, mientras que las balizas deben estar guardadas en un sitio accesible dentro del vehículo.

Cuáles son los dos elementos obligatorios que deben llevar los conductores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De cuánto es la multa por no llevar matafuegos y balizas portátiles

El artículo 29 del Anexo 2 del Decreto 779/95 establece una multa de entre 50 y 100 Unidades Fijas (UF) para quienes circulen sin portar un matafuegos y balizas portátiles de acuerdo con la reglamentación.

Además de la sanción económica, la infracción contempla el descuento de dos puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

El monto final en pesos dependerá del valor de la Unidad Fija vigente en la jurisdicción donde se labre el acta de infracción. Por eso, no existe una cifra única que pueda aplicarse automáticamente en todo el país.

Qué características deben tener el matafuegos y las balizas del auto

El Decreto 779/95 establece que los elementos de seguridad deben cumplir con determinadas condiciones para ser considerados reglamentarios.

En el caso del matafuegos, debe estar fabricado, mantenido y tener su carga controlada periódicamente de acuerdo con las normas IRAM correspondientes o las normas internacionales aplicables. También debe encontrarse ubicado en el lugar indicado por el fabricante.

Por su parte, las balizas portátiles deben transportarse en un lugar accesible para que puedan utilizarse rápidamente ante una emergencia.

La normativa también contempla que estos elementos deben estar disponibles para su utilización cuando el vehículo lo requiera, por lo que no alcanza con tenerlos si no cumplen con las condiciones reglamentarias.

Qué características deben tener el matafuegos y las balizas del auto. Foto ChatGPT. ChatGPT

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre los elementos obligatorios

El artículo 40 de la Ley 24.449 reúne los requisitos indispensables para circular con un automotor por la vía pública.

Además del matafuegos y las balizas portátiles, exige contar con licencia de conducir vigente, cédula de identificación del vehículo, seguro obligatorio y placas de dominio colocadas correctamente.

El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones durante los controles de tránsito, según el régimen de infracciones establecido por la normativa nacional.