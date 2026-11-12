Las escobillas del limpiaparabrisas son fundamentales para mantener una buena visibilidad al conducir, especialmente durante los días de lluvia. Sin embargo, con el uso acumulan polvo, tierra, grasa y otros residuos que pueden provocar ruidos y marcas sobre el parabrisas.

Frente a este problema, existe un truco casero que propone utilizar vinagre para limpiar las gomas y retirar parte de la suciedad adherida.

Su fundamento está relacionado con las propiedades químicas del ácido acético, uno de los principales componentes de este producto.

Para qué sirve el vinagre en los limpiaparabrisas

El vinagre blanco contiene aproximadamente un 5% de ácido acético, un compuesto orgánico que le otorga sus propiedades ácidas y capacidad para disolver determinados depósitos minerales.

Según la American Chemical Society, esta sustancia resulta efectiva para remover acumulaciones minerales, como las manchas que deja el agua dura sobre distintas superficies.

En el caso de los limpiaparabrisas, puede ayudar a desprender algunos residuos y las marcas de agua que quedaron en las escobillas. Por eso, muchas personas lo utilizan por medio de un rociador mezclado con agua y vinagre o un paño humedecido en la preparación.

Rociar vinagre en el limpiaparabrisas del auto. Imagen generada con Gemini IA

Cómo limpiar las escobillas del auto

Para realizar una limpieza básica, se puede seguir este procedimiento:

Levantar las escobillas : colocar los brazos del limpiaparabrisas en una posición que permita acceder a las gomas sin forzarlos.

Preparar la limpieza: utilizar un paño suave humedecido con agua y vinagre o un pulverizador con la mezcla y rociar sobre las escobillas.

Limpiar la superficie : pasar el paño suavemente por el borde de goma para retirar el polvo y los residuos acumulados.

Retirar los restos : utilizar otro paño limpio humedecido con agua para eliminar cualquier residuo del producto.

Revisar las escobillas: comprobar que no tengan grietas, deformaciones o sectores endurecidos antes de volver a utilizarlas.

Es importante no dejar productos de limpieza sobre las gomas ni sobre el parabrisas, ya que pueden generar manchas o afectar la visibilidad.

Qué otros métodos recomiendan los fabricantes para cuidar las escobillas

Algunos fabricantes de automóviles recomiendan utilizar otras soluciones caseras. Por ejemplo, Volvo aconseja lavar periódicamente las escobillas y el parabrisas con agua tibia y jabón o champú para autos.

Por su parte, HELLA recomienda utilizar agua con detergente o limpiadores multiuso que no contengan solventes ni alcohol, debido a que determinadas sustancias pueden afectar la superficie de goma.

Otro punto importante es evitar aplicar vaselina, aceites o productos derivados del petróleo sobre las escobillas. Estos elementos pueden dejar residuos sobre el vidrio y perjudicar el funcionamiento del sistema.