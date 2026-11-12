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Se aproximan tormentas este jueves 12 de noviembre: se esperan abundantes precipitaciones, granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas en Salta y Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas para este jueves 12 de noviembre en Salta y Jujuy.

Según el informe, las zonas estarán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, “algunas localmente fuertes”. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas.

En este marco, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy

Puna de Cochinoca.

Puna de Humahuaca.

Puna de Rinconada.

Puna de Santa Catalina.

Puna de Tilcara.

Puna de Tumbaya.

Yavi.

Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.

Zona montañosa de Humahuaca.

Zona montañosa de Tilcara.

Zona montañosa de Tumbaya.

Se aproximan tormentas este jueves 12 de noviembre: se esperan abundantes precipitaciones, granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas en Salta y Jujuy. Servicio Meteorológico Nacional

Alerta amarilla por tormentas en Salta

Valles de Cachi.

Valles de Cafayate.

Valles de Chicoana.

Valles de La Caldera.

Valles de La Poma.

Valles de Molinos.

Valles de Rosario de Lerma.

Valles de San Carlos.

General José de San Martín.

Yunga de Iruya.

Yunga de Orán.

Yunga de Santa Victoria.

Pre Puna de Iruya.

Pre Puna de Orán.

Pre Puna de Santa Victoria

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Recomendaciones por tormenta:

Evitar salir. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrar y alejarte de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima en CABA

En tanto la Ciudad de Buenos Aires de 30°C y 21°C con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada del jueves.

El viernes la máxima será de 28°C y una mínima 20°C con cielo parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y nublado por la noche.