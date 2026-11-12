Se aproximan tormentas este jueves 12 de noviembre: se esperan abundantes precipitaciones, granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas en Salta y Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas para este jueves 12 de noviembre en Salta y Jujuy.
Según el informe, las zonas estarán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, “algunas localmente fuertes”. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas.
En este marco, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.
Alerta amarilla por tormentas en Jujuy
- Puna de Cochinoca.
- Puna de Humahuaca.
- Puna de Rinconada.
- Puna de Santa Catalina.
- Puna de Tilcara.
- Puna de Tumbaya.
- Yavi.
- Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.
- Zona montañosa de Humahuaca.
- Zona montañosa de Tilcara.
- Zona montañosa de Tumbaya.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
- Valles de Cachi.
- Valles de Cafayate.
- Valles de Chicoana.
- Valles de La Caldera.
- Valles de La Poma.
- Valles de Molinos.
- Valles de Rosario de Lerma.
- Valles de San Carlos.
- General José de San Martín.
- Yunga de Iruya.
- Yunga de Orán.
- Yunga de Santa Victoria.
- Pre Puna de Iruya.
- Pre Puna de Orán.
- Pre Puna de Santa Victoria
Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN
Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Recomendaciones por tormenta:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo estará el clima en CABA
En tanto la Ciudad de Buenos Aires de 30°C y 21°C con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada del jueves.
El viernes la máxima será de 28°C y una mínima 20°C con cielo parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y nublado por la noche.