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El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas para este jueves 12 de noviembre en Salta y Jujuy.

Según el informe, las zonas estarán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, “algunas localmente fuertes”. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas.

En este marco, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.

Tránsito.Según el Decreto 779/95, multarán a los vehículos que circulen con fallas en cubiertas, iluminación o espejos retrovisores
Vialidad.Qué significa la señal de tránsito con círculo blanco, una flecha hacia la derecha y un camión

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy

  • Puna de Cochinoca.
  • Puna de Humahuaca.
  • Puna de Rinconada.
  • Puna de Santa Catalina.
  • Puna de Tilcara.
  • Puna de Tumbaya.
  • Yavi.
  • Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.
  • Zona montañosa de Humahuaca.
  • Zona montañosa de Tilcara.
  • Zona montañosa de Tumbaya.
Se aproximan tormentas este jueves 12 de noviembre: se esperan abundantes precipitaciones, granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas en Salta y Jujuy.
Se aproximan tormentas este jueves 12 de noviembre: se esperan abundantes precipitaciones, granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas en Salta y Jujuy.Servicio Meteorológico Nacional

Alerta amarilla por tormentas en Salta

  • Valles de Cachi.
  • Valles de Cafayate.
  • Valles de Chicoana.
  • Valles de La Caldera.
  • Valles de La Poma.
  • Valles de Molinos.
  • Valles de Rosario de Lerma.
  • Valles de San Carlos.
  • General José de San Martín.
  • Yunga de Iruya.
  • Yunga de Orán.
  • Yunga de Santa Victoria.
  • Pre Puna de Iruya.
  • Pre Puna de Orán.
  • Pre Puna de Santa Victoria
Tránsito.Según el Decreto 779/95, multarán a los vehículos que circulen con vidrios con transmitancia menor al 75% en el parabrisas o al 70% en el resto
Sucesiones.Por la Ley 26.994, los viudos tendrán derecho a reclamar su parte legítima de la herencia incluso si la fallecida no dejó nada a su nombre en el testamento

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Recomendaciones por tormenta:

  1. Evitar salir.
  2. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
  3. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
  4. Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
  5. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
  6. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima en CABA

En tanto la Ciudad de Buenos Aires de 30°C y 21°C con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada del jueves.

El viernes la máxima será de 28°C y una mínima 20°C con cielo parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y nublado por la noche.