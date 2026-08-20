Se vienen 72hs de ciclogénesis, tormentas con hasta 70 mm de agua, ráfagas de 60 km/h y frío polar (Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial).

Agosto continúa marcado por fuertes contrastes meteorológicos y el panorama para los próximos días volverá a combinar fenómenos muy diferentes. Mientras algunas provincias deberán prepararse para lluvias intensas, tormentas y viento, otro sector del país tendrá que afrontar el avance de una nueva masa de aire frío.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las proyecciones meteorológicas anticipan que el período más complicado se desarrollará sobre el Litoral y el noreste. Allí, la evolución de un sistema de baja presión favorecerá la formación de precipitaciones abundantes durante varias jornadas.

Qué provincias tendrán las lluvias más fuertes

El escenario de mayor inestabilidad se extenderá sobre una amplia franja del norte argentino. La circulación asociada al sistema frontal podrá generar tormentas y lluvias de distinta intensidad desde sectores de Salta hacia el este del país, con impacto también en varias provincias del Litoral.

Después de varias jornadas dominadas por nubosidad y bajas temperaturas, el sol comenzó a ganar presencia en el AMBA. gcuellar

Según Meteored, el fenómeno estará relacionado con “un centro de baja presión que potenciará eventos de lluvias, tormentas y viento”. El episodio alcanzará especialmente a Entre Ríos y Corrientes, donde los acumulados podrían acercarse a 70 milímetros y el viento registrar ráfagas de hasta 50 km/h.

En este período se espera:

Precipitaciones abundantes: los mayores acumulados se concentrarían en sectores de Entre Ríos y Corrientes.

Tormentas: la inestabilidad podría intensificarse durante el desarrollo del sistema.

Viento: las ráfagas alcanzarían velocidades cercanas a los 50 km/h en las áreas más expuestas.

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires

El panorama será diferente en el AMBA, donde las condiciones tenderán a mantenerse más tranquilas. Después de varias jornadas dominadas por nubosidad y bajas temperaturas, el sol comenzó a ganar presencia y se espera una continuidad de este escenario durante el jueves y viernes.

Pronóstico del tiempo. Servicio Meteorológico Nacional.

El jueves tendrá una mínima de 8 °C y una máxima de 17 °C, mientras que el viernes las temperaturas bajarán a valores de entre 7 °C y 12 °C. Para el fin de semana, el ambiente volverá a ser frío, aunque sin lluvias previstas por el momento.

El pronóstico para esas jornadas anticipa: