El mes de agosto trae consigo una intensa agenda astronómica. Luego del eclipse solar del 12 de agosto, el cielo volverá a ofrecer un espectáculo destacado durante la noche del 27 al 28, cuando un eclipse lunar será visible desde distintas regiones del mundo, entre ellas la Argentina y México.

Durante el fenómeno, la Luna atravesará la sombra proyectada por la Tierra y adquirirá una tonalidad rojiza característica. Por este motivo, el evento suele ser conocido popularmente como “Luna de Sangre”.

Luna de Sangre de agosto: a qué hora se verá en Argentina

En la Argentina, el eclipse tendrá lugar durante la madrugada del 28 de agosto, aunque comenzará a desarrollarse durante la noche del 27. En Buenos Aires, el cronograma previsto es el siguiente:

22:23: comienza la fase penumbral, que genera un oscurecimiento muy leve del disco lunar.

Fase parcial: la Luna comienza a ingresar en la umbra terrestre, haciendo visible el avance de la sombra sobre su superficie.

01:12: se alcanzará el máximo del eclipse, con aproximadamente el 94% del disco lunar cubierto en Buenos Aires .

02:50: finaliza la fase parcial y comienza nuevamente la etapa penumbral.

El fenómeno será parcial y tendrá una magnitud astronómica de 0,96. Este parámetro permite determinar cuánto se introduce la Luna en la umbra terrestre durante el eclipse. Al encontrarse el valor por debajo de 1, se trata de un eclipse parcial, aunque muy cercano a las características de uno total.

Luna de Sangre de agosto: a qué hora se verá en Argentina.

A qué hora será el eclipse lunar en México

En México, el espectáculo comenzará durante la tarde-noche del 27 de agosto y continuará hasta la madrugada del día siguiente. Los horarios indicados para seguir cada etapa son:

19:23 del 27 de agosto: comienza la fase penumbral.

20:33: inicia el eclipse parcial y la sombra de la Tierra empieza a cubrir de manera visible la Luna.

22:12: se alcanza el máximo del fenómeno.

23:51: termina la fase parcial.

01:01 del 28 de agosto: concluye definitivamente la fase penumbral.

Los horarios pueden presentar pequeñas diferencias dependiendo de la ubicación exacta del observador dentro del territorio mexicano.

A qué hora será el eclipse lunar en México.

Por qué se llama “Luna de Esturión”

Además del eclipse, la Luna llena de agosto está asociada a una denominación tradicional: “Luna de Esturión”.

El nombre tiene su origen en pueblos originarios de la región de los Grandes Lagos, en Norteamérica. Para estas comunidades, agosto era una época especialmente favorable para capturar esturiones de lago, una especie de gran tamaño que históricamente tuvo una fuerte presencia en los sistemas de agua dulce de la región.

El esturión es considerado uno de los peces con una historia evolutiva más antigua. Algunas especies pueden alcanzar edades superiores a los 100 años, aunque actualmente enfrentan diferentes amenazas relacionadas con la transformación y degradación de sus hábitats.

Cómo observar el eclipse lunar

A diferencia de un eclipse solar, mirar directamente un eclipse lunar no representa un riesgo para la vista, por lo que no es necesario utilizar anteojos especiales ni filtros.

Para disfrutar mejor del espectáculo, se recomienda buscar un sitio con el cielo despejado y poca contaminación lumínica. Las zonas alejadas de las grandes ciudades permiten apreciar con mayor claridad tanto la Luna como las estrellas que la rodean.

Los binoculares también pueden mejorar considerablemente la experiencia, mientras que un telescopio permitirá observar con mayor detalle la superficie lunar y las variaciones de color que aparezcan durante el paso por la sombra terrestre.

Otra alternativa son las aplicaciones de astronomía, que permiten identificar la posición de la Luna y reconocer las constelaciones visibles durante la noche.

Así, la noche del 27 al 28 de agosto de 2026 ofrecerá una nueva oportunidad para observar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año, con una Luna que cambiará progresivamente de aspecto a medida que avance sobre la sombra de la Tierra.