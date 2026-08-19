Alerta del SMN por el diluvio del año: 4 días de tormentón, lluvia de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h

En esta noticia
El clima en México enfrentará un escenario de alta inestabilidad durante los próximos cuatro días. El SMN informó que la combinación del monzón mexicano, la onda tropical número 29 y varios sistemas atmosféricos provocará lluvias intensas, descargas eléctricas y fuertes vientos en distintas regiones del país.
La máxima preocupación se concentra en Guerrero y Oaxaca, donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros, capaces de provocar inundaciones, deslaves y crecidas repentinas de ríos y arroyos.
¿Cómo estará el clima este miércoles 19 de agosto?
De acuerdo con el pronóstico oficial, los estados con mayor riesgo este miércoles serán Guerrero y Oaxaca, donde se esperan lluvias puntuales intensas.
Además, habrá precipitaciones muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Veracruz, con acumulados de entre 50 y 75 mm.
La alerta por lluvias también abarca a Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas, donde se pronostican chubascos y lluvias fuertes acompañadas por actividad eléctrica.
El panorama no mejorará rápidamente. Entre el 20 y el 22 de agosto, el SMN prevé que continúen las precipitaciones y que incluso se registren lluvias intensas en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.
Ráfagas de viento y caída de granizo
Las tormentas con granizo podrían presentarse principalmente en estados del centro y occidente del país.
Respecto al viento, las condiciones más severas se pronostican para el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, con ráfagas de entre 50 y 70 km/h. También se esperan vientos de hasta 60 km/h en entidades como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán.
El organismo meteorológico advirtió que estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones a la circulación vehicular.
A ello se suma oleaje de hasta 3 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, así como condiciones marítimas adversas en las costas de Baja California.
Calor extremo persistirá pese a las lluvias
Aunque las precipitaciones dominarán gran parte del territorio, el calor continuará en varias regiones.
Se mantienen temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, mientras que Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas registrarán máximas de entre 40 y 45 °C.
Asimismo, seguirá activa la onda de calor en sectores de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Recomendaciones de Protección Civil / SMN
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil.
Entre las principales medidas preventivas destacan:
- Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.
- Extremar precauciones en zonas con riesgo de deslaves.
- Retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Mantenerse informado sobre posibles actualizaciones de alertas meteorológicas.
- Tener lista una mochila de emergencia en zonas vulnerables.
- Las autoridades advirtieron que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrán generar encharcamientos, inundaciones urbanas, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, especialmente en regiones montañosas del país.