Alerta del SMN por el diluvio del año: 4 días de tormentón, lluvia de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h

El clima en México enfrentará un escenario de alta inestabilidad durante los próximos cuatro días. El SMN informó que la combinación del monzón mexicano, la onda tropical número 29 y varios sistemas atmosféricos provocará lluvias intensas, descargas eléctricas y fuertes vientos en distintas regiones del país.

La máxima preocupación se concentra en Guerrero y Oaxaca, donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros, capaces de provocar inundaciones, deslaves y crecidas repentinas de ríos y arroyos.

Alerta del SMN por el diluvio del año: 4 días de tormentón, lluvia de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo estará el clima este miércoles 19 de agosto?

De acuerdo con el pronóstico oficial, los estados con mayor riesgo este miércoles serán Guerrero y Oaxaca, donde se esperan lluvias puntuales intensas.

Además, habrá precipitaciones muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Veracruz, con acumulados de entre 50 y 75 mm.

La alerta por lluvias también abarca a Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas, donde se pronostican chubascos y lluvias fuertes acompañadas por actividad eléctrica.

El panorama no mejorará rápidamente. Entre el 20 y el 22 de agosto, el SMN prevé que continúen las precipitaciones y que incluso se registren lluvias intensas en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

Ráfagas de viento y caída de granizo

Las tormentas con granizo podrían presentarse principalmente en estados del centro y occidente del país.

Respecto al viento, las condiciones más severas se pronostican para el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, con ráfagas de entre 50 y 70 km/h. También se esperan vientos de hasta 60 km/h en entidades como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán.

El organismo meteorológico advirtió que estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones a la circulación vehicular.

A ello se suma oleaje de hasta 3 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, así como condiciones marítimas adversas en las costas de Baja California.

Alerta del SMN por el diluvio del año: 4 días de tormentón, lluvia de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h SMN

Calor extremo persistirá pese a las lluvias

Aunque las precipitaciones dominarán gran parte del territorio, el calor continuará en varias regiones.

Se mantienen temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, mientras que Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas registrarán máximas de entre 40 y 45 °C.

Asimismo, seguirá activa la onda de calor en sectores de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Recomendaciones de Protección Civil / SMN

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil.

Entre las principales medidas preventivas destacan: