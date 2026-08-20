Las provincias de Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos se preparan para un cambio marcado en las condiciones del tiempo para este jueves 20 de agosto. El pronóstico anticipa una jornada con lluvias y tormentas en distintos sectores de las provincias con ráfagas de viento y posible caída de granizo, acompañadas de actividad eléctrica.

Llega un temporal a Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Santa Fe: cómo estará el clima provincia por provincia

Los informes oficiales del SMN anticipan un jueves marcado por tormentas que golpearán diversas provincias, Las condiciones estarán marcadas por los siguientes fenómenos:

Misiones

En Misiones el jueves estará atravesado por lluvias a lo largo de todas las localidades, desde Apóstoles hasta Iguazú. En Posadas, la ciudad capital, se esperan hasta 12 milímetros acumulados con vientos de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura durante la jornada se ubicará entre 16° y 13° con cielo nublado.

Tras el temporal, el viernes amanecerá con mínimas de 10° y el cielo mayormente despejado.

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Santa Fe

En Santa Fe, las localidades que están bajo alerta meteorológica amarilla son General Obligado, San Javier y Vera. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de entre 30 y 50 mmy la intensidad de las lluvias será moderada.

En tanto, la temperatura mínima es de 10 grados mientras que la máxima ascenderá a 17.

Entre Ríos

En Entre Ríos, las tormentas afectarán a gran parte de la provincia y se extenderán en las localidades de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador.

Además, las áreas afectadas por este fenómeno meteorológico se encuentran bajo una alerta de nivel amarillo, según indicó el SMN.

Corrientes

En Corrientes las condiciones de lluvias serán más leves, pero con fuerte presencia de vientos. Las localidades que podrían presentar chubascos a lo largo de la jornada son: Empedrado, Goya, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros y Paso de los Libres.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El SMN detalló que el clima en la Ciudad de Buenos Aires estará de la siguiente manera en la semana: