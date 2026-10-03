El informe meteorológico de AccuWeather alerta sobre el riesgo de heladas para algunos estados.

Tras meses de afrontar altas temperaturas, el noreste y la región de los Grandes Lagos recibirán un sistema de alta presión proveniente de Canadá que traerá una masa de aire mucho más fría.

El descenso será abrupto, ya que apenas el viernes 2 de octubre, el corredor de la Interestatal 95 alcanzó temperaturas cercanas a los 29 °C. Sin embargo, entre el martes y el miércoles se espera un marcado enfriamiento, con mínimas capaces de generar heladas e incluso congelamientos en algunas zonas del interior.

Caída drástica en las temperaturas: ¿Qué se espera para el martes y miércoles?

Una masa de aire frío proveniente de Canadá provocará un fuerte descenso de las temperaturas en la región de los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos.

De acuerdo con el informe de AccuWeather, será el aire más frío registrado en meses y marcará un importante contraste respecto de las temperaturas registradas durante los primeros días de octubre.

Durante la madrugada del martes 6 de octubre, con cielo despejado y vientos débiles, podrían registrarse las primeras heladas o congelamientos de la temporada en las zonas más frías de la región de los Grandes Lagos.

Hacia el miércoles 7 de octubre, el riesgo se desplazará hacia el este y alcanzará los Apalaches y el interior del noreste.

Una masa de aire frío proveniente de Canadá provocará un fuerte descenso de las temperaturas en la región de los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos.

¿Qué zonas estarán con riesgo de helada y durante cuánto tiempo?

El riesgo de heladas comenzará durante la madrugada del martes en sectores del interior de la región de los Grandes Lagos y luego se desplazará hacia el este entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Las zonas de mayor riesgo son:

El norte de Pensilvania, especialmente las áreas montañosas.

Los Adirondacks, en el norte del estado de Nueva York.

Las Green Mountains, en Vermont.

Sectores interiores de Michigan y Ohio.

Áreas rurales del interior de Nueva York.

Zonas elevadas de New Hampshire, Maine y Virginia Occidental.

El peligro será mayor en áreas rurales, valles y sectores de mayor elevación, donde las temperaturas pueden descender con mayor intensidad durante la noche.

El riesgo de heladas comenzará durante la madrugada del martes en sectores del interior de la región de los Grandes Lagos y luego se desplazará hacia el este entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Fuente: Shutterstock RecCameraStock

¿Qué recomendaciones dan los meteorólogos para cuidarse durante una helada?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) recomienda prestar atención a las llamadas “4 P”: People (personas), Pets (mascotas), Pipes (tuberías) y Plants (plantas).

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Limitar el tiempo al aire libre durante las horas más frías y utilizar varias capas de ropa.

Mantener a las mascotas en lugares cálidos y secos siempre que sea posible.

Prestar especial atención a adultos mayores y otras personas particularmente vulnerables al frío.

Aislar las tuberías expuestas para reducir el riesgo de congelamiento y roturas.

Cubrir las plantas sensibles antes de que llegue la helada.

El episodio se extenderá durante dos noches consecutivas y marcará la llegada de temperaturas más propias del otoño en buena parte del noreste y la región de los Grandes Lagos.