Vuelven las lluvias durante la segunda semana de octubre.

El clima en Buenos Aires tendrá algunos cambios durante la segunda semana de octubre.

Después de un comienzo de semana con condiciones estables, el pronóstico anticipa un período de mayor inestabilidad que podría modificar el panorama en Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una semana nublada y con temperaturas templadas, aunque a mitad de la semana vuelven las lluvias. El panorama comenzará a cambiar a medida que avance la semana.

El lunes comienza con temperaturas agradables y cielo nublado

El lunes 5 de octubre comenzará con abundante nubosidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque sin lluvias previstas.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte de la jornada y luego se despejará un poco hacia la noche.

Según el SMN, la temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima llegará a 23°C. Las condiciones serán estables y con registros agradables para esta época del año.

El martes mantendrá un panorama similar: la temperatura se ubicará entre 13°C y 21°C, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y sin precipitaciones previstas.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El cambio llegaría el miércoles 7 de octubre, ya que se estima que aumentará la inestabilidad en la Ciudad.

El pronóstico semanal para la segunda semana de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Servicio Meteorológico Nacional

Durante la mañana se espera cielo nublado, mientras que hacia la tarde y la noche crecerá la posibilidad de chaparrones. El SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40% durante ese período.

A su vez, las temperaturas bajarán respecto de los primeros días de la semana. La mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 19°C.

El miércoles se convertiría así en la jornada con mayor posibilidad de precipitaciones dentro de esta segunda semana de octubre.

Cómo sigue el tiempo después de las lluvias

A partir del jueves, las condiciones tenderán a estabilizarse nuevamente, aunque continuará el cielo mayormente nublado.

Para el jueves 8, el SMN anticipa una mínima de 14°C y una máxima de 20°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, de hasta un 10% durante la tarde y la noche. También podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora del sector este.

El viernes 9 mantendrá un panorama parecido: la temperatura se ubicará entre 14°C y 19°C, con cielo nublado durante gran parte del día. La posibilidad de precipitaciones también será baja, aunque durante la mañana podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

El próximo fin de semana podría presentar otra ventana de inestabilidad: durante la madrugada y la mañana del sábado, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 19°C.

El pronóstico del SMN para Buenos Aires, día por día

Lunes 5: mínima de 15°C y máxima de 23°C. Cielo mayormente nublado.

Martes 6: mínima de 13°C y máxima de 21°C. Cielo mayormente nublado.

Miércoles 7: mínima de 13°C y máxima de 19°C. Hasta 40% de probabilidad de chaparrones durante la tarde y la noche.

Jueves 8: mínima de 14°C y máxima de 20°C. Cielo nublado y hasta 10% de probabilidad de precipitaciones.

Viernes 9: mínima de 14°C y máxima de 19°C. Nubosidad persistente y baja probabilidad de lluvias.

Sábado 10: mínima de 14°C y máxima de 19°C. Hasta 40% de probabilidad de lluvia.

El pronóstico del SMN puede actualizarse durante los próximos días, por lo que las condiciones podrían modificarse.

Para conocer la evolución de las lluvias, las temperaturas y el viento, se recomienda consultar las actualizaciones oficiales del SMN.