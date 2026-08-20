Joaquín, argentino que trabaja de basurero en Australia: “Cobro 128 euros por día y es el trabajo más fácil que he tenido”.

Joaquín Marín buscó alejarse de la rutina que tenía en su Jujuy natal y emigrar a Australia para conocer una realidad que durante años había seguido a través de videos de viajeros. En enero de 2023 concretó el viaje y comenzó una etapa en la que pasó por diferentes empleos.

Entre esas experiencias apareció una tarea relacionada con la recolección de residuos en edificios residenciales. La particularidad era que Joaquín trabajaba solamente una noche por semana y recibía 211 dólares australianos netos por esa jornada, equivalentes a unos 128 euros.

El joven contó que la actividad le resultó especialmente sencilla en comparación con otros trabajos que tuvo desde su llegada al país. Según explicó, buena parte de la jornada transcurría dentro de un vehículo y con pocas exigencias físicas.

Cómo es el trabajo de Joaquín con los contenedores

La jornada comenzaba en las instalaciones de la empresa, donde Joaquín recibía un vehículo y las indicaciones sobre los distintos puntos que debía visitar. A partir de allí recorría durante la noche diferentes edificios residenciales para encargarse de sus contenedores de basura.

Su función principal era retirar los recipientes del lugar correspondiente y trasladarlos para que pudieran ser recogidos por el servicio de basura. Después debía devolverlos a su ubicación original y, en determinadas ocasiones, verificar que ya hubieran sido retirados.

El propio Joaquín describió la rutina y destacó que no permanecía realizando tareas físicas durante toda la jornada. “ La mayor parte del tiempo me la paso arriba del auto con aire acondicionado y escuchando música ”, explicó, al referirse a las condiciones en las que desarrollaba el recorrido.

Además, señaló que podía detenerse cuando lo necesitaba y aprovechar los trayectos para observar el paisaje . Esa combinación hizo que considerara esta actividad como una de las experiencias laborales más cómodas que encontró en Australia.

#workingholidayvisa #argentinosporelmundo #latinosenaustralia #workingholidayaustralia #studentvisaaustralia #emigrardeargentina #vivirenaustralia #trabajarenaustralia #argentinosenaustralia ♬ sonido original - Joaquin Marin - Periodista 🎙️ @joaqmarin Cómo es un día en mi rutina cotidiana viviendo en Australia? 🇦🇺📅 👉🏼 Si bien una de las premisas principales a la hora de irse a otro país es “salir de la zona de confort”, en mi caso al llevar ya varios años moviéndome llegué a una instancia en la que preferí instalarme y vivir más tranquilo con una vida relativamente normal. Es decir, trabajo, actividad física, alguna salida y el resto normal, como pueden ver en este video. ‼️ Lo que sí hace una gran diferencia es la tranquilidad con la que uno atraviesa cada una de estas actividades, ya sea por lo lindo de los lugares, lo perfecto que se encuentra todo y porque las cosas funcionan bien. ⚠️ Sé que mucha gente en situaciones similares no lo vive de la misma manera, hay personas que no logran conseguir estabilidad nunca estando en Australia, pero créanme que si uno quiere eso y se asienta en busca de una vida normal, se puede conseguir y no hace falta estar moviéndose todo el tiempo. Espero que el video les sirva de referencia de la vida que se puede llevar en Australia, únicamente refiriéndose a lo cotidiano. #migratetoaustralia

De Jujuy a una nueva vida en Australia

Antes de emigrar, Joaquín había construido su trayectoria en Argentina. Nació en el barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy y en 2010 se trasladó a Córdoba para estudiar Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba, mientras trabajaba como recepcionista en un hotel.

Tras finalizar la carrera en 2016, continuó su formación y estudió locución en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Años después tomó la decisión de dejar esa vida atrás y comenzar su proyecto en el exterior.

El aspecto económico de su empleo llamó especialmente la atención: por una sola jornada semanal obtenía 211 dólares australianos netos. Para Joaquín, además, el dinero no es el único aspecto que define el valor de una ocupación: “Cualquier trabajo es digno y te va a servir para proyectar algo mejor en el futuro”, sostuvo.

La partida tampoco fue sencilla. Antes de viajar tuvo que despedirse de sus familiares, amigos y de su perro, una separación que todavía recuerda: “Dejar a mis amigos, familia y a mi querido perro fue difícil”, contó.

Incluso llegó a evaluar la posibilidad de regresar a Argentina durante su experiencia en el exterior. Sin embargo, decidió permanecer allí y continuar con el proyecto que había comenzado: “Muchas veces me planteé abandonar mi vida en Australia, pero decidí priorizar mis sueños y hacer el esfuerzo”, explicó.

Con el paso del tiempo, Joaquín aseguró que la experiencia terminó modificando su perspectiva personal. “Experimentar una cultura y un país diferente cambió mi vida. Me sirvió para valorar las simples cosas de mi país”, reflexionó.