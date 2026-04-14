El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció lluvias intensas de hasta 100 mm en los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que se recomendó a los ciudadanos tomar los recaudos necesarios. Tras un comienzo de mes bastante lluvioso y luego un tiempo estable, volverán las lluvias. El organismo meteorológico advirtió la llegada de un ciclón extratropical para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires el miércoles 15 y jueves 16 de abril. Para el centro y norte de la Argentina, se espera una ciclogénesis, por lo que se esperará una alerta naranja por tormentas fuertes a severas en el norte. En tanto el AMBA es difícil que tenga tormenta. Sin embargo, se producirán lluvias generalizadas, persistentes y de intensidad variable, lo que generara una acumulación de agua de hasta 100 mm. Este martes se espera un aumento gradual de la nubosidad con máximas de 25 a 26°C. Para las noches se esperan las primeras lluvias aisladas y chaparrones. El miércoles, por su parte, las lluvias se presentarán de manera persistentes a lo largo del día con intensidad variable, no obstante, hay que prever las actividades ya que en algún momento pueden ser bastante fuertes. Este día se podría precipitar más de 50 mm. El ciclón extratropical continuará avanzando de manera lenta y se espera que el jueves también sea una jornada muy lluviosa con chaparrones intensos en algún momento del día. En este caso se esperan ráfagas que pueden alcanzar picos de 50 km/h. Ante estos casos, el SMN recomienda tomar los recaudos necesarios ante la acumulación de agua en algunos sectores de la provincia. Asimismo, los especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas, especialmente para quienes planeen realizar actividades al aire libre durante los próximos días. Según el SMN las alertas amarrillas significan que “el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25mm. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas más elevadas".