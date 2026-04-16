El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un frente de un fenómeno que traerá lluvias intensas durante más de 72 horas, tormentas y vientos inestables. El temporal golpeará a la provincia de Córdoba y se extenderá hacia distintas regiones serranas y del centro. Córdoba comenzó la semana con un clima inestable. Sin embargo, a pesar de una leve mejora, a partir de este viernes comenzará a ingresar un frente de tormentas que traerá lluvias persistentes. El organismo anticipó que las lluvias se prolongarán desde la tarde del viernes 17 hasta la noche del domingo 19. Durante esa jornada se prevé la mayor intensidad, con registros acumulados que podrían alcanzar los 20 milímetros en algunas zonas del territorio cordobés. De cara a la próxima semana, el pronóstico anticipa el ingreso de una ola de frío, con temperaturas mínimas cercanas a los 10°C y máximas que no superarían los 12°C. Además, las tormentas también impactarán en provincias vecinas como San Luis y La Pampa entre el viernes y el sábado. El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para los próximos días: Tras un inicio de semana marcado por la lluvia y la alta humedad, el organismo meteorológico informó que las precipitaciones se irán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la noche de este jueves. Sin embargo, aunque se espera una leve mejora en las condiciones durante el viernes y el sábado, el domingo regresarán las lluvias en forma de chaparrones.