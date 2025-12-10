Las temperaturas de verano comenzaron a hacerse sentir en muchos rincones del país y el Servicio Meteorológico Nacional difundió un nuevo informe trimestral en el que pronosticó qué se espera para los meses de diciembre, enero y febrero, en donde el calor se hará sentir y no dará tregua.

En este sentido, el SMN informó que diferentes puntos del país presentarán temperaturas “superiores a lo normal” durante el verano, por lo cual se le deberá prestar máxima atención a las alertas meteorológicas del organismo.

Cuáles son las zonas del país con calor extremo en el verano

Dentro del informe trimestral sobre temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió qué se espera para cada una de las provincias argentinas en el verano y hay muchas que superarán el valor normal, lo que generará un incremento sostenido.

En este aspecto, la provincia de Buenos Aires registrará un valor superior al índice tradicional que oscilará entre el 40% y 45%, lo cual se replicará en Entre Ríos, Tierra del Fuego, Mendoza, San Juan, Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

No obstante, en Córdoba, La Pampa, San Luis, noroeste y suroeste de Buenos Aires, suroeste de Santa Fe, Río Negro, Chubut y Neuquén, las temperaturas serán del 45% a 50% mayores al valor normal.

Por su parte, en La Rioja, Tucumán, Jujuy, suroeste de Salta, Misiones y Corrientes, el termómetro del verano se ubicará sobre los parámetros normales para el período comprendido entre diciembre, enero y febrero.

Alertas meteorológicas por calor extremo: qué significa cada una

Con la llegada del verano, el Servicio Meteorológico Nacional dispone de un sistema de alertas por las elevadas temperaturas, las cuales pueden ser muy hostiles.

En este sentido, el SMN tiene cuatro alertas que se dividen en VERDE, AMARILLO, NARANJA y ROJO. De tal modo, es importante conocer qué significa cada una y en qué casos la salud podría verse afectada por el calor.