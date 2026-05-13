El empleo en España entra en una de sus fases más activas del año. La llegada del verano mueve el consumo, llena zonas turísticas, refuerza bares y restaurantes, activa eventos y obliga a muchas empresas a ampliar sus equipos. Para quienes buscan trabajo, junio puede marcar un punto de entrada clave al mercado laboral. Las previsiones de Randstad apuntan a una campaña de verano récord, con alrededor de 790.245 nuevos contratos en España, un 12,2% más que el año anterior. La empresa afirma que la cifra de 2026 “consolida el crecimiento del mercado estacional y confirma el dinamismo del empleo durante los meses de verano”, según información recolectada por la agencia EFE. La compañía también publicó esta previsión en su sala de prensa, donde habla de un verano que roza los 800.000 contratos. El dato más fuerte está en el volumen total. Randstad estima que la campaña de verano 2026 generará 790.245 contratos, frente a los 704.435 registrados el año anterior, según recoge Europa Press a partir de la previsión de la compañía. La diferencia coloca a esta campaña como la más alta de la serie y confirma el peso del empleo estacional en la economía española. El contexto laboral también acompaña. En abril, España superó por primera vez los 22,1 millones de afiliados medios a la Seguridad Social, tras sumar 223.685 ocupados, con la hostelería como uno de los motores del avance por el tirón de la Semana Santa, según EFE. Ese antecedente ayuda a explicar por qué las empresas llegan al verano con necesidades claras de refuerzo. La hostelería y restauración será el gran motor de la contratación. Según el cable, este sector concentrará 389.330 contratos, el 49,3% del total, y crecerá un 24% frente a 2025. El aumento responde al refuerzo de plantillas en bares, cafeterías y restaurantes durante la temporada turística, cuando la demanda sube con fuerza en destinos de costa, grandes ciudades y zonas de ocio. El segundo bloque será el de transporte y logística, con 219.720 contrataciones, equivalentes al 27,8% del total. En este caso, Randstad prevé una caída interanual del 5,1%, una señal de que el sector ya cuenta con más peso estable durante todo el año y depende menos del pico veraniego. Aun así, seguirá siendo una de las principales puertas de entrada para quienes buscan trabajar en España en puestos operativos, almacenes, reparto y distribución. El comercio también tendrá un papel destacado, con 152.105 contratos, algo más del 19,2% del total. La previsión marca un crecimiento del 10,6% frente a la campaña anterior, ligado al consumo en zonas turísticas, centros comerciales y grandes superficies. Randstad sostiene que este avance “refleja el dinamismo del consumo en zonas turísticas, centros comerciales y grandes superficies durante los meses estivales”. El ocio y entretenimiento será el sector con mayor crecimiento relativo. Aunque representa una parte menor del total, con 29.090 contratos, aumentará un 35,1% respecto al año anterior. La explicación está en festivales, actividades vinculadas al turismo, eventos y propuestas recreativas que se multiplican durante los meses de calor. Para muchos candidatos jóvenes o personas con disponibilidad horaria, este segmento puede ofrecer contratos rápidos y de corta duración. La distribución territorial también muestra diferencias. En Andalucía, por ejemplo, Randstad prevé 142.480 contratos para la campaña de verano, un 13% más que en 2025, por encima de la media nacional, según recoge Cadena SER. Málaga lideraría la creación de empleo en la comunidad, con casi 37.000 contrataciones previstas. Este mapa confirma que el turismo seguirá marcando buena parte de las oportunidades. Para quienes preparan el currículum, la señal es clara: la campaña favorecerá perfiles con disponibilidad inmediata, experiencia en atención al cliente, manejo de ritmos intensos y capacidad para adaptarse a horarios amplios. Camareros, cocineros, dependientes, mozos de almacén, repartidores, recepcionistas, animadores y personal de eventos aparecen entre los puestos con más recorrido. En palabras de Andrés Menéndez, director general de Trabajo Temporal e Inhouse de Randstad España, “el comportamiento de la contratación estival en los últimos años refleja el dinamismo del mercado laboral y su capacidad para adaptarse a un entorno económico cambiante”.