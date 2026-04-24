Muy cerca de la frontera entre España y Francia existen destinos que permiten cambiar de país en pocos minutos y sumar nuevas experiencias sin grandes desplazamientos. En esa franja del País Vasco francés abundan las localidades costeras con playas amplias, arquitectura singular y una oferta gastronómica muy reconocida. Uno de los casos más buscados es Hendaya, situada frente a Hondarribia e Irún, en el extremo suroeste de Francia. Esta ciudad destaca por su extensa playa de Hendaya, por el histórico castillo Abbadia y por su facilidad de acceso desde San Sebastián, Guipúzcoa o Navarra. El gran símbolo turístico local es la Plage d’Hendaye, una playa de cerca de tres kilómetros de longitud que figura entre las más amplias de la costa vasco-francesa. Su gran extensión de arena y su oleaje moderado la convierten en una opción habitual para pasear, bañarse o practicar surf y paddle surf. Durante buena parte del año, la zona marítima también atrae a quienes buscan rutas junto al océano o escapadas tranquilas frente al Atlántico. El paseo marítimo reúne terrazas, restaurantes y servicios turísticos orientados tanto a visitantes de un día como a estancias más largas. Otro de los puntos destacados es el puerto deportivo, desde donde parten conexiones marítimas hacia Hondarribia y otros puntos cercanos de la bahía de Txingudi. Entre las visitas más recomendadas aparece el Château Observatoire Abbadia, uno de los edificios más singulares del litoral francés. Fue construido entre 1864 y 1884 para Antoine d’Abbadie y diseñado por Eugène Viollet-le-Duc, arquitecto conocido por restauraciones emblemáticas en Francia. El castillo se encuentra rodeado por un amplio espacio natural protegido con senderos costeros, acantilados y vistas abiertas al mar. Esa combinación entre patrimonio y paisaje lo ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de Hendaya. Actualmente se pueden visitar distintas salas interiores, jardines y miradores que permiten conocer mejor la historia científica y cultural del lugar. Uno de los grandes atractivos de Hendaya es su accesibilidad. Desde Irún se llega en pocos minutos por carretera, tren o transporte público. Desde San Sebastián, el trayecto también resulta sencillo, lo que ha impulsado la escapada a Hendaya desde España durante fines de semana y festivos. El centro urbano concentra comercios, bares y restaurantes donde conviven influencias de la cocina francesa y vasca. Es habitual encontrar pescado, marisco, quesos, repostería y menús ligados al producto local, uno de los reclamos habituales para quienes visitan la zona. Además, la ciudad está muy próxima a San Juan de Luz, otra localidad destacada del litoral vasco-francés. Por esa cercanía, muchos viajeros aprovechan la jornada para combinar playa, patrimonio y varias paradas costeras en un mismo recorrido.