En esta noticia Qué clima se espera en la semana: todos los detalles

La Ciudad de Buenos Aires tendrá una semana con variaciones marcadas en el clima, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Tras un lunes estable, el martes será la única jornada con probabilidad de lluvias, mientras que desde el miércoles comenzará un proceso de ascenso térmico que dejará máximas superiores a los 30°C hacia el fin de semana.

El martes 9 se presenta como el día más inestable, con chances de precipitaciones que oscilan entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde. La temperatura estará más contenida, con una mínima de 20°C y una máxima prevista de 23°C, acompañada por ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h. Hacia la noche, el cielo permanecerá nublado, pero sin lluvias.

A partir del miércoles el panorama mejora, con nubosidad variable y temperaturas en ascenso. Ese día se espera una máxima de 28°C, mientras que el jueves el termómetro podría trepar hasta los 31°C. La tendencia continuará el viernes, que se perfila como la jornada más calurosa, con una máxima estimada en 33°C. El sábado mantendrá condiciones similares, con valores que rondarán los 32°C y sin probabilidad de precipitaciones.

Aunque no rigen alertas por altas temperaturas, el SMN recomienda extremar cuidados durante los días de calor más intenso: mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en las horas centrales y prestar especial atención a adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. La combinación de humedad y temperaturas elevadas podría generar sensaciones térmicas superiores a las registradas por el termómetro.