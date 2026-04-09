La llegada de la primavera trae consigo un aumento en la radiación solar. Desde el Gobierno, autoridades como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, advierten que “el calor puede ser más peligroso de lo que parece”, especialmente en estados del norte, centro y zonas costeras del país. El ISSSTE señaló en un reciente comunicado que “la insolación y la deshidratación pueden aparecer más rápido de lo que imaginas”, incluso tras exposiciones breves al sol o una hidratación inadecuada. Bebidas azucaradas no sustituyen el agua. Entre las recomendaciones destacan: “toma agua constantemente”, evitar el sol directo, usar ropa ligera y descansar en lugares frescos. Estas medidas pueden marcar la diferencia ante temperaturas elevadas. El golpe de calor ocurre cuando “tu cuerpo no puede regular su temperatura”. Entre sus causas están la exposición prolongada al sol, ejercicio intenso y falta de ventilación. Puede escalar rápidamente a una emergencia médica. Síntomas incluyen temperatura mayor a 40 °C, piel roja y seca, mareos, náuseas y confusión. En casos graves, “pérdida de conciencia o convulsiones”. La atención inmediata es crucial. La deshidratación, por su parte, sucede cuando “tu cuerpo no tiene suficiente agua para funcionar correctamente”. Puede derivar de sudoración excesiva o consumo insuficiente de líquidos. Entre tanto, la Comisión Nacional del Agua, Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, advirtieron por ola de calor en estos estados, “Este jueves continuará la #Onda De Calor en regiones de 10 estados del país”. Teniendo en cuenta que los rayos UV son algo serio y delicado, profundizamos la información con las publicaciones del Instituto Nacional del Cáncer, de los NIH; según los expertos en el tema, “el sol, las lámparas solares y las camas de bronceado emiten radiación ultravioleta (UV)”. Esta radiación provoca envejecimiento prematuro y daños que pueden derivar en cáncer de piel. La exposición afecta a todas las personas: “de cualquier edad y tonos de piel”. Además, los rayos UV “atraviesan las nubes, ventanas y parabrisas”, aumentando el riesgo incluso en sombra o interiores. También se intensifican al reflejarse en superficies como arena, agua o pavimento. Por ello, la protección no debe limitarse a días soleados visibles. Los NIH recomiendan aplicar protector solar “30 minutos antes de salir” y reaplicarlo cada dos horas. Se sugiere un SPF mínimo de 15, aunque “algunos médicos recomiendan mínimo 30”. Por otro lado, se debe evitar el sol entre las 10:00 y 16:00 horas, cuando “los rayos son más fuertes”. La ropa también influye: telas oscuras y cerradas ofrecen mayor protección. La combinación de calor extremo y radiación elevada exige precauciones constantes. Detectar síntomas a tiempo y prevenir la exposición puede evitar consecuencias graves en la salud.