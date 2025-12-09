La AEMET pidió hoy “precaución” por una fuerte tormenta con rachas que superan los 100 km/h en Galicia y la cornisa cantábrica. El organismo informó que la borrasca Bram dejará “tiempo adverso” en esas zonas, con ráfagas muy intensas y precipitaciones persistentes.

Las lluvias intensas afectarán a Galicia, el Cantábrico, Castilla y León y Extremadura. Serán más abundantes en A Coruña, Pontevedra y Ourense, donde el agua caerá de forma continua. También se prevé mucho viento y riesgo de caída de ramas por la fuerza del temporal.

La AEMET también advirtió que habrá oleaje con olas de 6 a 7 metros. “Ese oleaje es capaz de arrastrar a personas ubicadas en espigones, playas o acantilados”, alertó. Las precipitaciones avanzarán hacia el centro del país entre miércoles y viernes.

Una fuerte tormenta podría sacudir esta provincia. Fuente: Shutterstock janars

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

Galicia está en alerta naranja por viento y oleaje. Se esperan rachas de hasta 110 km/h en zonas altas. A Coruña, Rías Baixas, el Miño y A Mariña están bajo aviso por mala mar con olas de 5 a 7 metros.

Asturias y Cantabria siguen en alerta amarilla por temporal marítimo y ráfagas que rondarán los 100 km/h. Navarra y País Vasco también están en aviso amarillo por viento en la vertiente cantábrica y fenómenos costeros.

Baleares registra alerta amarilla por nieblas, con visibilidad de solo 200 metros en Mallorca. Las zonas de alerta cambiarán en las próximas horas según el avance de la borrasca.

Cuál es el pronóstico del tiempo por comunidad autónoma

El miércoles, las precipitaciones avanzarán desde Asturias, Cantabria y País Vasco hacia Castilla y León, Madrid, Extremadura y Andalucía occidental. Las lluvias intensas serán fuertes en Extremadura y el oeste andaluz.

El jueves habrá bancos de niebla en el interior peninsular y en Baleares. Un nuevo frente llegará a Galicia con más agua y viento. Las temperaturas subirán en el interior y bajarán en el Mediterráneo.

El viernes continuará la fuerte tormenta en el oeste peninsular, con lluvias persistentes en Galicia, Extremadura y Andalucía occidental. En Canarias se esperan lluvias en la vertiente norte y posibles episodios de granizo en zonas altas.