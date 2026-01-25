El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un sistema de nubes cargadas que provocará fuertes tormentas. Se esperan lluvias intensas, con acumulados de hasta 16 milímetros, y vientos inestables que podrían alcanzar de hasta 50 kilómetros por hora.

Alerta por la llegada de una intensa tormenta por más de 72 horas

El organismo meteorológico emitió una alerta por la llegada de un temporal a la provincia de La Rioja. La tormenta comenzará durante la noche de este domingo 25, con vientos del sector sur y abundante caída de agua, que podría alcanzar los 10 milímetros acumulados. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que podrían llegar a los 34°C.

Servicio Meteorológico Nacional

Según el SMN, las malas condiciones climáticas se extenderán hasta la mañana del jueves 29 . Sin embargo, ese mismo día por la noche se prevé el regreso de las tormentas hasta los primeros días de la semana entrante. Las temperaturas no descenderán de los 33°C.

Cuándo llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires el martes 27. Las precipitaciones comenzarán durante la madrugada y se prolongarán hasta la tarde. Algunas de las localidades que se verán afectadas son:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cañuelas

La Plata

Quilmes

Moreno

San Isidro

Tigre

San Antonio de Areco

Cómo seguirá el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El SMN dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos días:

Lunes 26 : mínima de 26°C y máxima de 36°C, con cielo mayormente nublado.

Martes 27 : mínima de 24°C y máxima de 34°C; chaparrones durante la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde-noche.

Miércoles 28 : mínima de 24°C y máxima de 31°C, con cielo mayormente nublado.

Jueves 29 : mínima de 23°C y máxima de 32°C, con cielo parcialmente nublado.

Viernes 30: mínima de 23°C y máxima de 31°C, con cielo parcialmente nublado.