El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para Buenos Aires y otras provincias por la llegada de una intensa tormenta a distintas regiones del país. Las lluvias acumularán cerca de 35 milímetros con ráfagas de viento de hasta 25 kilómetros por hora.

Alerta roja por tormentas por 48 horas

El SMN informó que durante la mañana del viernes 23 de enero un fuerte temporal se gestará en la provincia de Jujuy. Se espera que las primeras precipitaciones aparezcan cerca del mediodía y conforme pasen las horas se intensifiquen. El diluvio continuará durante todo el sábado 24 con ráfagas de viento de hasta 25 kilómetros por hora y se espera que en ambos días acumulen 35 milímetros.

Alerta por lluvias en el norte del país. Fuente: SMN.

Las localidades afectadas serán:

San Salvador de Jujuy

Palpalá

Perico

San Pedro

Libertador General San Martín

Humahuaca

Susques

En la misma línea, el organismo informó la tormenta también afectará a la provincia de Salta con un acumlado de 18 milímetros y sensaciones térmicas que oscilen entre los 17° y 25°.

Freepik

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico informó que durante la tarde del sábado 24 llegarán nubes negras a la zona sur de Buenos Aires. Las lluvias se prolongarán por hasta 48 horas en algunas zonas con temperaturas que irán desde los 22° hasta los 34°. Las localidades afectadas de la provincia son:

Bahía Blanca

Monte Hermoso

Necochea

Tres Arroyos

Coronel Pringles

Azul

Olavarría

Pehuajó

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:

Viernes 23: soleado con sensación térmica de entre 25° y 33°

Sábado 24: ola de calor de hasta 34°

Domingo 25: continúa el buen clima con tarde soleada

Lunes 26: máxima de 36°

Martes 27: cielo nublado con mínimas de 24