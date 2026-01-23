Inauguran la primera avenida que tiene un río en su interior y es el orgullo de todo un país. Foto: Naturaleza Urbana

La infraestructura urbana avanza cada día y ahora llama la atención de todo el mundo una obra que destaca por ser la primera avenida que tiene un río en su interior. De esta manera, el proyecto integra a la perfección la naturaleza y el espacio público.

Se trata del Parque Linear da Doca, inaugurado en Belém (estado de Pará, Brasil) y que se convirtió rápidamente en uno de los atractivos urbanos más innovadores y comentados de Sudamérica.

Inauguran la primera avenida que tiene un río en su interior y es el orgullo de todo un país. Foto: Naturaleza Urbana

¿Cómo es esta nueva avenida?

Ubicado a lo largo de la Avenida Visconde de Sousa Franco, en los barrios Reduto y Umarizal, el parque transforma un antiguo canal artificial (el Igarapé das Almas) de 1,2 km de longitud en un corredor verde elevado y multifuncional.

Se trata de un verdadero río que está en el interior de la avenida y corre por el centro. A su alrededor, las pasarelas, miradores y áreas verdes lo rodean, creando una experiencia única donde peatones, ciclistas y visitantes conviven con el agua de forma armónica.

La agencia G1 informó que se inauguró el 2 de octubre de 2025 por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Además, el proyecto forma parte de las obras preparatorias para la COP30 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático), que se celebró en Belém en noviembre de 2025.

Las características principales del Parque Linear da Doca

La obra contó con una inversión de aproximadamente 310 millones de reales (cerca de u$s 58 millones) y fue financiada por Itaiput Binacional. El diseño, a cargo del estudio Natureza Urbana, prioriza la reconexión de la ciudad con sus aguas, recuperando la memoria hídrica de Belém y promoviendo resiliencia climática en contexto amazónico con estos detalles:

Longitud: 1,2 km de extensión.

Área: más de 24.000 m² construidos y espacios renovados (hasta 40.000 m² en total).

Se incluyeron miradores, ciclovía integrada, tiendas, parque infantil y clubes al aire libre, parque canino, áreas con sombra con vegetación nativa.

Nuevo saneamiento de aguas residuales, fitorremediación, mitigación de inundaciones y aumento de suelos permeables para un mejor microclima y drenaje.

Los beneficios de la nueva avenida con un río en su interior

La obra beneficia directamente a unos 500.000 habitantes de la zona y genera empleo, además de dejar un legado permanente post-COP30: un modelo de regeneración urbana que combina ecología, ocio y accesibilidad.

Este espacio no es solo un parque: es una avenida viva con río en su interior, ideal para caminar, hacer deporte, disfrutar de la gastronomía local o simplemente contemplar la integración entre lo urbano y lo natural.