El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un fenómeno climático que provocará lluvias persistentes durante más de 72 horas y tormentas fuertes en plena Nochebuena.

El ciclón afectará principalmente a las provincias de Jujuy y Salta, y se extenderá hacia el noreste argentino.

¿Cuándo llega la tormenta a Salta y Jujuy?

Las provincias del norte comenzaron la semana con altas temperaturas y lluvias aisladas, pero el panorama cambiará drásticamente. Desde la noche del martes 23 de diciembre ingresará un frente ciclónico, que traerá tormentas intensas y precipitaciones continuas.

El SMN anticipó que las lluvias se prolongarán desde la noche del martes 23 hasta la mañana del domingo 28 , con acumulados significativos y riesgo de inundaciones.

Además, Corrientes, Misiones y Formosa también tendrán tormentas aisladas durante Nochebuena y Navidad, con alerta roja por lluvias persistentes e inundaciones. En estas provincias, las precipitaciones se detendrán recién el viernes por la noche.

¿Qué zonas se verán afectadas por el ciclón?

El SMN detalló que las localidades más comprometidas por el temporal serán:

Cachi

San José de Metan

Barrio San Rafael

Rivadavia

San Ramón de la Nueva Oran

Iruya

Tartagal

San Salvador de Jujuy

Palpalá

Perico

San Pedro

Libertador General San Martin

Humahuaca

La Quiaca

Servicio Meteorológico Nacional

¿Cómo seguirá el clima en el norte argentino?

El SMN anticipa una semana marcada por temperaturas bajas y lluvias persistentes:

Salta

Martes 23 : mínima de 18°C y máxima de 27°C, con lluvias aisladas por la mañana, tormentas aisladas por la tarde y tormentas fuertes por la noche.

Miércoles 24 : mínima de 17°C y máxima de 30°C, con tormentas aisladas por la madrugada, cielo mayormente nublado por la mañana y tormentas fuertes por la tarde-noche.

Jueves 25 : mínima de 18°C y máxima de 22°C, con tormentas fuertes por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Viernes 26 : mínima de 18°C y máxima de 26°C, con lluvias aisladas por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Sábado 27 : mínima de 18°C y máxima de 25°C, con tormentas aisladas por la mañana y tormentas por la tarde-noche.

Domingo 28: mínima de 17°C y máxima de 23°C, con chaparrones por la mañana y el cielo mayormente nublado por la tarde-noche.

Jujuy